WHO預估下週全球破千萬例　譚德塞：病患吸氧氣可以活命

世界衛生組織（ WHO ）24 日舉行新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情簡報會，秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，全世界已通報超過 910 萬確診病例、逾 47 萬例死亡，上個月（ 5 ）幾乎增加近 400 萬例。譚德塞指出，相較之下在疫情首個月通報低於 1 萬例，感染人數增加之快，預計全球確診病例將在下週累計達 1000 萬例。
WHO 秘書長譚德塞表示，提供氧氣是目前拯救病患性命的方法之中，最有效的一種。因為 COVID-19 重症患者無法透過正常呼吸保持血氧量，自疫情爆發以來，供氧治療一直是 WHO 高度關注的領域。而重症患者若沒有接受到即時的治療，COVID-19 將會剝奪細胞器官的氧氣，造成器官衰竭，最嚴重將導致死亡。
譚德塞估計，依照每週增加 100 萬例的速度推測，全世界每日需要 62 萬立方公尺的氧氣，相當於 8.8 萬個大氧氣瓶。然而現在許多國家在取得氧氣瓶上陷入困難，因為 80% 的市場被幾家公司獨佔，供不應求。
譚德塞宣布，WHO 組織和其他聯合國機構，正通過各種私營部門網絡與各地的製造商合作，為最需要的國家購買製氧機。透過最近幾週與供應商的談判， WHO 共購入 1.4萬 台製氧機，將在未來幾週內送至 120 個國家。且未來 6 個月預計將有 17 萬台製氧機投入使用。
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