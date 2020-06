WHO預估下週全球破千萬例　譚德塞：病患吸氧氣可以活命

▲WHO秘書長譚德塞。(圖/翻攝 WHO 推特)

世界衛生組織( WHO )24 日舉行新型冠狀病毒( COVID-19 )疫情簡報會,秘書長譚德塞( Tedros Adhanom Ghebreyesus )表示,全世界已通報超過 910 萬確診病例、逾 47 萬例死亡,上個月( 5 )幾乎增加近 400 萬例。譚德塞指出,相較之下在疫情首個月通報低於 1 萬例,感染人數增加之快,預計全球確診病例將在下週累計達 1000 萬例。WHO 秘書長譚德塞表示,提供氧氣是目前拯救病患性命的方法之中,最有效的一種。因為 COVID-19 重症患者無法透過正常呼吸保持血氧量,自疫情爆發以來,供氧治療一直是 WHO 高度關注的領域。而重症患者若沒有接受到即時的治療,COVID-19 將會剝奪細胞器官的氧氣,造成器官衰竭,最嚴重將導致死亡。譚德塞估計,依照每週增加 100 萬例的速度推測,全世界每日需要 62 萬立方公尺的氧氣,相當於 8.8 萬個大氧氣瓶。然而現在許多國家在取得氧氣瓶上陷入困難,因為 80% 的市場被幾家公司獨佔,供不應求。譚德塞宣布,WHO 組織和其他聯合國機構,正通過各種私營部門網絡與各地的製造商合作,為最需要的國家購買製氧機。透過最近幾週與供應商的談判, WHO 共購入 1.4萬 台製氧機,將在未來幾週內送至 120 個國家。且未來 6 個月預計將有 17 萬台製氧機投入使用。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。