美國參議院通過《香港自治法案》　回應港版國安法推行

美國參議院 25 日通過《香港自治法案》（ Hong Kong Autonomy Act ），籲請對侵害香港自治人士實施制裁，雖然該法案仍待眾議院表決並由總統川普簽署才會生效實施，但也被視為美國針對港版國安法的再次回應。
根據外媒《 CNN 》、《路透社》報導，美國聯邦參議院 25 日通過決議，將對幫助中國限制香港自治的企業和個人實施制裁，如凍結資產、拒發簽證等措施，以及與他們有生意往來的銀行。該法案是由賓州共和黨參議員圖米( Pat Toomey )和馬里蘭州民主黨參議員范霍頓( Chris Van Hollen )共同撰寫提出。
范霍頓指出，中共在香港所做的事令人無法接受，北京正在「剝奪香港人民的權利，扼殺現存的自由」，而美國政府雖然透過國務卿發表了部分聲明，但尚未採取實質行動，斷然拒絕、遏止中共在香港的作為。
另一方面，密蘇里州共和黨參議員霍利( Josh Hawley )也提出措施建議，譴責中國違反了 1984 年保障香港自治的協議，中共正在通過的新國安法，將對香港人數十年來享有的自由產生巨大的衝擊，也會對香港自 1997 年以來採用的「一國兩制」系統造成永久性的破壞。
霍利並聲稱，這次法案或許是阻止北京摧毀香港僅存自由的最後機會。
這些內容被合併為 1 項法案並獲參議院一致通過，但仍需經眾議院表決，然後才會被送到川普的桌上。