對損害香港自治的陸官員開鍘！蓬佩奧：將實施簽證限制

美國參議院 25 日通過《香港自治法案》（ Hong Kong Autonomy Act ），籲請對侵害香港自治人士實施制裁，再度引發港府和北京強烈不滿，再度發布聲明要美國停止干涉香港內部事務。不過美國似乎不打算就此罷手，國務卿蓬佩奧（ Michael Pompeo ） 26 日宣布，將對破壞香港自治和人權的中國官員實施簽證限制措施，含括範圍還可能包含其家人。
根據《路透社》等外媒報導，蓬佩奧週五時表示，華府正針對限制香港自由、破壞香港自治的中國官員施加簽證限制，適用範圍可能包含「現任和前任」的中共官員，認為他們對香港的狀況都負有一定的責任。
美國國務院針對此事發表的官方聲明，指責北京破壞了它在《中英聯合聲明》中尊重香港高度自治的承諾和義務，並繼續施加壓力，迫使地方當局逮捕民主運動人士並取消民主選舉人的資格，從而繼續破壞香港的人權和基本自由。
該聲明並指出，有鑑於中共現任和前任中共官員都有分於破壞《中英聯合聲明》所保障的香港的高度自治、人權和基本權利，國務卿宣布對其施加簽證限制；而被實施簽證措施的中共官員，其親屬也可能在被禁止的名單上。
只不過，具體制裁名單有哪些、措施細節為何，蓬佩奧還沒有進一步的說明。《路透社》報導引述華盛頓戰略與國際研究中心的亞洲專家邦妮‧格拉澤（Bonnie Glaser，又稱葛來儀）看法，認為除非有具體名單公布，否則簽證限制在很大程度上，恐怕還是象徵意義居多。
相關分析也指出，美國在香港和台灣等問題上的「干預」，可能會損害美國總統川普與中國達成的第 1 階段貿易協議，令已經飽受新冠肺炎威脅的投資者感到震驚與擔憂。