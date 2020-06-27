多州疫情反彈　傳染病權威佛奇：美國正面臨嚴重的問題

美國繼日前重新開放後，多州開始出現疫情反彈的現象，確診病例數再度上升，部分州郡甚至暫停了重啟計畫。美國副總統彭斯（ Mike Pence ）領導的抗疫專責小組時隔 2 個多月再度舉行疫情說明會，美國著名傳染病專家、美國國家過敏與傳染病研究院（ NIAID ）主任佛奇（ Anthony Fauci ）亦出席，聲稱因疫情回溫，美國現正面臨「嚴重問題」。
綜合外媒報導，美國 26 日通報新增了 40588 起新冠肺炎確診病例，病死者則增加了 2516 人，短短 1 天就新增了逾 4 萬例。佛奇認為，雖然美國部分州因繼續維持良好的防疫規範，而未爆發新 1 輪疫情，但因南部和西部數州感染數急增，整個國家、各州之間仍會有聯繫，美國也正面臨「嚴重問題」。此外，發生在世界其他地方的疫情也會影響到美國，不可能可以置身事外，所以風險依然存在。
佛奇並表示，這波疫情更多感染的是年輕人，他們可能在沒有意識的情況下將病毒傳染給更為脆弱的人群，如果這個邏輯成立，那麽住院和死亡人數將會在數週後提升，給社區帶來更大的風險。
對於德州和佛羅里達州宣布暫停經濟重啟計畫，佛奇則稱在某些情況下不得不作出這樣的決定，這一選項從來就沒從台面上消失，但除了封鎖經濟，各州領導應先落實防疫規範，如避免人群聚集、鼓勵配戴口罩等。
美國副總統彭斯則在記者會上確認，近期美國有 16 個州出現了確診人數上升的情況，主要集中在南方，另外 34 個州的新增病例狀況則相對穩定。
至於總統川普，原訂週末要在紐澤西州貝明斯特市（Bedminster）的川普國家高爾夫球場（Trump National Golf Club）度過，但由於疫情嚴峻，加上佛洛伊德之死引發的抗爭尚未完全平息，白宮 26 日已宣布川普將取消度假行程，留在白宮坐鎮。
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