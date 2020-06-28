習政權走入死局！中國學者遭軟禁　發文痛批北京強拆

中國清華大學教授許章潤曾在今年 2 月發表《憤怒的人民已不再恐懼》，批評中國政治敗壞「唯一人馬首是瞻，但治國無方」，高層隱瞞疫情導致人禍大於天災，讓中國逐漸成為世界孤島。25 日，網路上出現附有許章潤簽名的長文「踐踏斯文，必驅致一邪魅人間」，批評北京強拆藝術區、壟斷思想，實則是為了炒作地價從中獲利。
許章潤批評北京政府以「增加土地儲備」為名，拆除多個藝術區，實際上是看重土地增值，想以強徵牟取暴利。拆遷的名單包括環鐵藝術區、008 藝術區、宋庄藝術區、水波藝術區、黑橋藝術區等，令他惋惜中國幾代藝術家投入的心血被糟蹋，附近居民的社區也同樣被徵收。
據中國微博 2019 年 7 月一文，環鐵藝術園區當時就因為「東壩鄉人口騰退工作」被迫拆遷。北京去年就陸續拆除藝術園區，市內的朝陽區甚至「全數殲滅」，藝術園區數量銳減埋沒的是眾多民間藝術家，城市在控制人口流動上成功，但流失卻是是藝術人文那些看不見的資產。
許章潤提及， 6 年前曾經期盼北京能夠成為 21 世紀的維也納，但今日當局卻踐踏藝術家渲染的斯文氣息。今年大疫（新型冠狀病毒，COVID-19 ）尚未平息，近日中國東南方又飽受暴雨水災之苦，政府卻一心一意與人民生計作對，打擊藝術界、壟斷思想。
許章潤認為，「有意思」的是在北京強拆、驅逐低端人口、合村並居的同時，今年全國人代才表決通過《民法典》維護私產、人民權利。許章潤更直言，習近平政權已是內憂外困，步入死局。
據《自由亞洲電台》，許章潤的匿名友人表示，許章潤現居住在北京郊區，去年就遭到清華校方停職，今年被當局軟禁監控，但從未停止寫作針砭時事。