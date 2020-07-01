中國連30日發布暴雨預警！三峽大壩、黃河相繼洩洪

▲（圖／翻攝自微博）

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▲三峽大壩。（圖／取自微博闢謠）

▲6/30 黃河壺口瀑布。（圖／翻攝自新華網）

中國進入夏季以來，南方地區連日降下暴雨導致嚴重洪澇，官方統計至少 26 省法生不同成度的水災，逾 1300 萬人受到影響、直接農業損失高達 250 億人民幣。據中國氣象網，預計今日（ 1 ）至 3 日，中國西南地區江南中北部，包括湖南、浙江等地有強降雨，局地伴有雷暴大風等強對流天氣；華北、黃淮等地多陣雨或雷陣雨。中國中央氣象台今日（ 1 ）上午 6 持續發布藍色暴雨預警，持續時間為近年來少見。預計本周，華北、黃淮、東北等地仍多陣雨或雷陣雨，局地暴雨，並伴有雷暴大風或冰雹；今明兩天，四川、重慶、貴州、雲南、廣西、浙江、福建等地部分地區有大到暴雨。據統計，自 6 月 2 日以來，中國中央氣象台已經連續 30 日發布暴雨預警，和往年相比，江南、長江中下游、江淮較以往更早進入梅雨季，南方地區共出現 5 次大範圍降雨，其中江蘇、安徽、湖北地區降雨量較常年同期多 1 倍以上。長江央上游的三峽大壩在 6 月 29 日進行今年度首次的洩洪工作， 30 日加大洩洪量，以騰出庫容。距離三峽壩約 40 公里的下游宜昌市，因為洩洪加上暴雨，城市內多處遭到水淹沒。湖南的鳳凰古城也因為暴雨，29 日當地積水高達 1.2 米，當氣象局提前發佈最高級別的紅色預警， 4 小時內縣城降雨量高達 112.5 毫米。中國水利部黃河水利委員會日前啟動 2020 年防御大洪水實戰演練， 28 日 8 時起，黃河小浪底水庫按照 5500 立方公尺每秒流量下洩，確保在汛前將水位下降到汛限水位以下。29 日上午 8 時，5520 立方公尺每秒流量洪水順利通過鄭州花園口水文站。