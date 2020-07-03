鄭雁雄任駐港國安公署長　曾鎮壓烏坎村抗議爆金句

香港國安委國家安全事務顧問

▲鄭雁雄擔任汕尾市委書記時，以強硬手段處理烏坎村事件。（圖／美聯社／達志影像）

香港於 7 月 1 日正式實施《港區國安法》（又稱「港版國安法」）後，國務院今（ 3 ）日決定，任命香港中聯辦主任駱惠寧為；廣東省委常委鄭雁雄擔任中央人民政府駐香港維護國家安全公署署長；李江舟、孫青野擔任香港國家安全公署副署長。現年56歲、擔任首位香港國安公署署長的鄭雁雄，長年在廣東工作，是廣東汕頭市潮南區人。鄭雁雄於2005年於汕尾市出任市委副書記，之後一路官運亨通，2013年，鄭雁雄出任廣東省委宣傳部副部長，於前年成為廣東省委秘書長，並於去年1月起兼任廣東省委常委。鄭雁雄在擔任汕尾市委書記時，以強硬手段處理烏坎村事件，派出大量武警毆打驅散抗議民眾。當時還向村民發放題為「勸喻和平解決」的光碟，批評村民接受海外媒體採訪之舉，是在藉由外力打擊自己人，並稱：「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」，痛斥民眾不指望中國這樣「負責任的政府」，反而期待「國外的爛媒體」，是顛倒好壞的行為，爭議性言論引來外界諸多批評。國家安全公署副署長分別是李江舟與孫青野。現年52歲的李江舟是安徽潛山縣人，現任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長，1990年7月加入公安部工作，曾任公安部港澳台辦公室副主任）、主任等職位。孫青野的身份背景非常神秘，公開資料不多，傳聞是來自國安系統。新設的香港國安委和北京派駐的國安公署被賦予特殊地位，不受香港政府監督，此外，兩機關在香港警察、檢察和法官的任命上都有發言權，宛如北京當局在港執行國安任務的主要機制，引發質疑是「太上機構」，規避制衡。