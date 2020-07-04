回應美加抵制國安法　港府、中使館接連開嗆

《港區國安法》的通過與實施引發諸多爭議，除了美國國會迅速通過《香港自治法案》外，加拿大政府也發聲譴責，並宣布要中止與香港的引渡條約、禁止對港出口敏感軍事物資。不過這些舉動尚未能使北京改變心意，反似更堅持國安法的全面落實。
綜合港媒報導，香港特區政府於 3 日深夜發表聲明，指控美國國會針對《港區國安法》而通過《香港自治法案》的作法，完全是錯誤的，因為如何在香港落實「一國兩制」原則，完全是中華人民共和國的內部事務，任何其他國家都無權干涉。
港府發言人並聲稱，美國所謂通過法案對香港實施的制裁，港方完全不能接受，在香港也不具法律約束力，並無法成功阻嚇港府，敦促美方以負責任的態度，避免採取可能會影響金融機構正常運作及眾多客戶的舉動。
另一方面，北京也不遺餘力進行反擊。中國駐美國大使館於 4 日發表大使崔天凱的視訊談話內容，聲稱《港區國安法》的出現是「人心所向，勢在必行」，是「一國兩制」實踐的里程碑，為該制度的行穩致遠和「 50 年不變」的原則提供了強大的制度保障，不只有利於 700 多萬香港居民的福祉，也有利於 8 萬多在港美國公民的安寧生活。
崔天凱並以 9 點聲明重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中國政府和人民維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心也還是堅定不移，相信這次的立法將能保障香港的長治久安、繁榮穩定。
中國駐加拿大使館也表示，對加拿大領導人和外長公開妄加評論《港區國安法》、中止加港引渡條約和出口敏感軍品等事強烈不滿，強調「加拿大等個別西方國家出台任何錯誤舉措，都絕不會影響香港國安法的實施，其借涉港問題對華施壓完全是逆潮流而動，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。」