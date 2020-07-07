巴西總統出現發燒等症狀 再度進行冠狀病毒採檢

（中央社里約熱內盧6日綜合外電報導）巴西媒體報導總統波索納洛出現發燒等與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關的症狀後，波索納洛今天說他已再度進行新型冠狀病毒篩檢，報告顯示肺部沒問題。路透社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）告訴聚集於總統府外的支持者，他剛去過醫院，對新型冠狀病毒進行採檢，又說檢驗報告顯示他的肺部「沒事」。波索納洛出現發燒等2019冠狀病毒疾病相關症狀的報導，是由美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）與「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）披露。巴西總統辦公室沒有立即回應置評要求。巴西出現全球最嚴重的疫情之一，根據今天公布的官方數據，當地確診病例累計達超過160萬起，相關死亡病例累計達6萬5000起，即便如此，波索納洛仍一再淡化新型冠狀病毒的衝擊性。即使法官6月底命令他在公共場所配戴口罩，右翼民粹主義總統波索納洛仍往往不予遵守。波索納洛週末出席數場活動，並在7月4日美國國慶日當天與美國駐巴西大使有密切接觸。美國駐巴西利亞大使館沒有立即回應置評要求。波索納洛3月前往美國總統川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）後，多名幕僚確診感染2019冠狀病毒疾病，波索納洛數度採檢呈陰性反應。此外，波索納洛今天做出更多改變，削弱一項因防疫而下達的公共場所需配戴口罩的法律效力。極右翼的波索納洛3日已否決數項條款，包括要求雇主向職員提供口罩，以及另一個要求公共當局應向「經濟弱勢者」提供口鼻遮蔽物的規定，減弱相關法案的力道。現在他否決更多條款，包括要求監獄配戴口罩，以及要求企業提供如何適當配戴口罩資訊。巴西已有數州強制性命令民眾配戴口罩，不過新法首度將規定拉高到國家層級。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090707