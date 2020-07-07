身懷六甲卻感染新冠肺炎　德州媽勇抗病毒平安誕下三胞胎

美國的新冠肺炎疫情持續嚴重，截至台灣時間 7 日下午 3 點，全美已有 2938624 人確診、 130306 人死亡。美國德州 1 名女子在懷孕 7 個多月時感染，經過與病毒對抗的 1 個月後，腹中的三胞胎千金成功來到人世，事件經過外媒報導，也讓眾多美國網友感到十分暖心。
綜合美國《福斯新聞》等媒體報導，德州婦女醫院（ The Woman’s Hospital of Texas ） 1 名女患者瑪姬（ Maggie ），於 5 月初懷孕 28 週進行產檢順便病毒檢測時，竟發現自己罹患新冠肺炎，所幸在將近 1 個月的治療之後，已於 6 月初康復。
不過雖然戰勝肺炎，但肚子裡寶寶的危機還沒完全過去， 6 月 4 日醫院在為瑪姬進行超音波檢查時，驚覺其中 1 名胎兒臍帶繞頸，院方立即幫她進行剖腹。當天下午 5 點左右，大女兒伊莎貝拉（ Isabella ）出生，接著二女兒納旦尼爾（ Nathaniel ）和老么阿德里爾（ Adriel ）也都在 2 分鐘後降世。
雖然是早產，但三胞胎都十分健康。醫院選在美國國慶日的前 1 天，將母女 4 人的故事公布在臉書上，並引用瑪姬歷劫後的肺腑之言，希望能鼓勵天下所有的母親，特別是感染新冠病毒的孕婦，要勇敢接受他人的幫助，記住自己並不孤單。
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