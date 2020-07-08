被李顯龍弟妹當成「惡大嫂」？女強人何晶掌控淡馬錫17年

今年 4 月，新加坡總理夫人何晶在個人 Facebook 轉發了一則有關「台灣向新加坡捐獻口罩」的新聞，並配上「 errrr 」評論，一時之間成為台灣網路熱門話題，星台關係的發展史也重新被探討。隨著新加坡國會大選將近（ 7 月 10 日），身為把持新加坡的李家長媳，何晶也備受關注。
何晶是新加坡國父李光耀於 1974 年創立、政府擁有 100% 全資的淡馬錫控股（ Temasek Holdings Private Ltd. ）公司的首席執行長，她雖然資歷豐富、丈夫李顯龍備受民眾愛戴，但她的職位還是引來外界對第一家庭利用「裙帶關係」的質疑。
新加坡國父的「第二個」長媳
何晶是新加坡退休商人何榮鴻和陳秋萍 4 個孩子中的長女，生於 1953 年 3 月 27 日。何晶肄業於新加坡克信女中後，在國家初級學院完成大學前教育，畢業時是評價「 A 」的年度代表學生獲得總統獎學金。何晶接著前往新加坡國立大學，並在 1976 年從工程系畢業，後 1982 年從美國史丹佛大學畢業，獲得科學碩士學位。
1976 年從新加坡大學畢業後，何晶先進入國防部擔任工程師，後擔任國防部物資採購負責人、國防科學組織副主任，1987 年進入新加坡科技公司擔任工程副總監，後成為公司總裁兼執行長，她還曾任職於當時（ 1997 年）亞洲最大的國防科技公司新加坡科技工程有限公司 （ ST Engineering ，新加坡政府全資擁有、淡馬錫持有 94%的股份）。何晶在政府部門、企業職位節節高升，可見其出色的工作能力，是典型的新加坡菁英代表。
1985 年，何晶和李顯龍結婚，並生下兩個兒子：李鴻毅、李浩毅。然而外界曾認為以何晶當時成就卓越，是「下嫁」李顯龍。
何晶在政府任職的工程師，而李顯龍剛從軍隊退役，還帶著前妻的兩個孩子。但實際上，年僅 32 歲的李顯龍在軍中迅速升值，成為新加坡有史以來最年輕的准將，劍橋、哈佛的高學歷，加上服役報效國家的形象，所有人都確信李顯龍會是李光耀的接班人，所以何晶當時結婚應該稱不上落差非常大的「下嫁」。
淡馬錫執行長與裙帶風波
何晶自 2002 年開始擔任淡馬錫控股的董事，並在 2004 開始擔任首席執行官，領導淡馬錫至今逾 17 年，幫助這間投資公司由盈轉虧，增長逾 3130 億美元。但令人詬病的是淡馬錫一直是透明度比較低的國有企業。
淡馬錫之於新加坡，類似三星（ SAMSUNG ）之於韓國一樣，無所不在、無所不包，包括地鐵、電信公司、航空、建築等。創建的理念是改善新加坡自馬來西亞獨立後的經濟困境，讓政府用有資本投資產業，待產業成熟再售給民營企業。
在何晶出任淡馬錫控股懂事時，李顯龍正兼任新加坡財政部長、金融管理局局長，不免讓外界質疑何晶是仗著李家的關係進入淡馬錫。
對此，李顯龍解釋說：「如果有人質疑我是總理不是因為我是最合適的人選，而是因為我父親的關係，又或是我的妻子經營淡馬錫不是因為她是最合適的人選，而是因為我的關係，那麼我的所有信譽和道德權威將被銷毀，因為我不配擔任這個職位」。新加坡前內閣部長（ S. Dhanabalan ）曾稱讚何晶因為傑出的風險規劃，是執行長的最佳人選。
淡馬錫和印象中的國營企業不同，採民營方式經營、管理，精準投資眼光帶領新加坡經濟繁榮，並將投資項目擴大至東南亞、中國、拉丁美洲，甚至台灣的玉山金控（ 2006 年）。
淡馬錫在何晶的領導下，在亞洲市場頗有作為。淡馬錫控股將觸角延伸到整個亞洲地區，尤其是中國和印度。繼淡馬錫以收購部分股權方式插足印尼銀行業和馬來西亞電訊業之後，又在 2004 年 10 月間以 1.1 億美元買下中國民生銀行 4.55% 的股份，進入中國金融市場。
李顯龍弟妹眼中的惡大嫂
李光耀於 2015 年逝世，三個子女：李顯龍、李顯揚、李瑋玲，為了是否拆除父親歐思禮路 38 號的故居爭論不休。手足之間的矛盾就像一瞬間炸開，大嫂何晶也少不了「參一咖」，第一家庭的家務事，演變成牽動整個新加坡政權的國事。
2017 年李顯龍的妹妹李瑋玲，在 Facebook 罵哥哥是不孝子，要新加坡人看到李顯龍和何晶的真面目和目的：透過保留李光耀的故居加強正統性，延續李家的星國王朝。李顯龍的弟弟李顯揚也加入這場家族內鬥，轉發了妹妹的貼文，指大嫂何晶李顯擅自處理李光耀的遺物，且有意培養兒子，成為下一個接班人。後面對這項質疑，李顯龍表示，兒子李鴻毅對政治不感興趣，自己也不想刻意保存故居利用父親的「光環」。
好巧不巧，何晶在推特上轉發了一張猴子豎起中指的照片，被認為是在反擊弟妹們，但何晶很快就刪圖道歉，解釋是因為不熟悉推特操作因此誤轉照片。
熱愛用 FB 的總理夫人
2019 年何晶被《富比士》（ Forbes ）評為世界最有權力的女性之一，淡馬錫是中國阿里巴巴集團旗下的金融公司「 Ant Financial 」140 億美元融資的主要投資者之一。但這位總理夫人卻有別其他國家的第一夫人，何晶獨特的風格讓她也無法避免爭議。
何晶出現在大眾面前時，打扮舒適樸素，印花洋裝和涼鞋都符合新加坡人的形象。而在臉書上，何晶曾上傳自己旅遊時堆雪人的照片，大部分的照片她都笑臉迎人。讓許多新加坡民眾認為總理夫人非常的親民。
同時，何晶在 Facebook 上也非常活躍，但比起回應民眾的留言，她更傾向分享海量的資訊，內容不乏有關時事的新聞、諷刺漫畫，還有大量的烹飪影片。據香港《南華早報》統計，何晶在過去的一年間，Facebook 平均每個月發文、轉貼 4800 條動態，而過去 5 年來平均，每個月轉發 1830 條動態，是新加坡最活躍的社交帳號之一。
但她在反送中期間， Facebook 轉發過疑似支持香港警察的照片；COVID-19 疫情時，也因為「 Errr 」回應台灣捐贈口罩引起外交風波；近日，何晶又轉發新加坡時事漫畫家王錦松的漫畫，圖片批評川普介入涉港議題、佛洛依德之死暴動等，讓外界看不透何晶的想法。