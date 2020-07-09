印度確診飆全球第三！藥價「狂漲7倍」　病患愣：怎麼買

印度近日除了面臨與中國的邊境衝突外，境內疫情更是持續延燒，同時面臨「內憂外患」更是讓國內民心動盪、經濟面臨嚴峻挑戰。而在境內確診病例突破 70 萬例大官的此刻，就流傳被當作治療新冠肺炎用藥的「瑞德西韋」價格竟然在黑市飆漲，甚至有黃牛炒作價格高達原價的七倍，讓不少病患硬著頭皮，只能花大錢買救命藥。

根據

《 BBC 》

報導，印度官方原先定下瑞德西韋一劑只要 5400 盧比（約新台幣 2600 元），但黑市目前價格最高已經開到了 38000盧比（約台幣 1 萬 8 千元），普遍售價都因為國內供應量不足，而被炒作到價差接近 7 倍的黃牛價。此外，報導也指出正常療程患者必須服用 5、6 次瑞德西韋，對部分家庭更是無法負荷。

▲印度疫情持續飆高，瑞德西韋成為搶手救命藥。（圖／美聯社／達志影像）

目前印度境內僅有 ife Hetero Drugs 一間藥廠有生產瑞德西韋，而在美國進行研發與生產瑞德西韋工作的藥廠吉利德（Gilead）則回應，先前曾授權印度國內 4 間藥廠進行生產，但目前僅有 Hetero 有在調配。而 Hetero 銷售副總則對此回應，目前有超過兩萬劑的瑞德西韋分配給不同醫院，並不曉得黑市為何會有流通藥劑。

事實上，在印度首都新德里就有新冠肺炎確診病患，因為醫院檢測出發生嚴重高燒、咳嗽的症狀，必須服用瑞德西韋當作救命解藥，但由於供應量嚴重不足，病患的親戚必須得到黑市用超過原價 7 倍的金額來購買。而根據約翰霍普金斯大學的最新數據，印度目前確診病例超過 70 萬例，已列居世界第三位，而死亡病例也已超過兩萬人。（編輯：楊智傑）