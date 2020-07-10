玻利維亞總統確診新冠肺炎！內閣至少7名部長也染病

新冠肺炎疫情在南美洲延燒，連巴西總統波索納洛（ Jair Bolsonaro ）也在本月 7 日因出現病徵，經檢測後確診感染。短短不到幾天，南美另 1 個國家的元首、玻利維亞臨時總統艾妮茲（ Jeanine Anez ）也表示自己的檢測檢果呈現陽性，另有 7 名內閣部長也中招。
綜合《路透社》等外媒報導，玻利維亞政府確認，包括其衛生部長在內至少 7 名政府部長都得了新冠肺炎，正在接受治療或在家休養。總統艾妮茲聲稱，雖然檢測結果出來是陽性，但自己目前感覺都還不錯，會繼續在隔離的情況下履行其職務，也對所有在這場席捲全球的健康危機提供幫助的國民致上謝意。
玻利維亞總人口逾 1150 萬，根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至目前為止該國已有 44113 例確診、 1638 人死亡。由於疫情因應和防疫考量，連原本 5 月就要舉行的總統大選，也推遲至 9 月 6 日舉行。
玻利維亞在去年 10 月經歷了混亂的爭議選舉和抗議活動，最終導致前總統莫拉萊斯（ Evo Morales ）倒台並逃亡，由艾妮茲就任臨時總統。艾妮茲的競爭對手，同時也是玻國第 76 任總統基洛加（ Jorge Tuto Quiroga ）表示，艾妮茲在過程中保持良好的健康狀況，對玻國的民主過渡進程非常重要，希望她早日康復。
由於南美許多國家，包含玻利維亞在內，醫療和公衛水平普遍較低，除了元首染病讓人擔憂外，一般人民的生命安全也難免於新冠病毒的威脅，不只醫院人滿為患，連墓地都快要不堪負荷，對新冠肺炎死者的家屬無疑是又一重打擊，是場不容忽視的健康危機。
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