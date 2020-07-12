江西鄱陽湖水位暴漲超越1998洪災　防洪預警調至最高級別

▲由於昌江發生洪水，7月8日晚間鄱陽縣圩堤漫潰堤。（圖／翻攝自中新社）

中國南方多個省、城市持續降下暴雨，多處「防汛形勢嚴峻」河流水位持續上漲，在江西省，本月初至週六（ 11 日）逾 521 萬人受災，40 萬人緊急轉移。當局預測，長江下游的鄱陽湖可能發生大洪水，將「長江防汛應急響應級別」提升至 III 級，針對水患發布「洪水紅色預警」，江西省防汛抗旱指揮部將「防汛應急響應」調升至一級。今年贛北和贛中北部地區自 7 月以來，多次遭受暴雨或大暴雨襲擊，降雨總量達到常年的3倍以上。江西省政府形容「形勢嚴峻」，目前江西饒河鄱陽站水位突破 1998 年歷史最高位，升上 22.65 米，高於警戒水位 3 米，較原先預測提前 16 小時出現，但預計會持續上漲。根據江西省應急管理廳，自週一（ 6 日）洪澇災害，至今導致近千間房屋倒塌、超過 521 萬人受災，直接經濟損失近 65 億元人民幣，當局緊急轉移安置 43 萬 2000 人。目前江西境內 2545 公里的沿江濱湖圩堤線，有 2242 公里超過警戒，長江和鄱陽湖水位仍在上漲，鄱陽湖可能發生流域性大洪水。應急管理部宣布，根據江西省請求，緊急調運 190 艘玻璃鋼衝鋒舟、3000 頂帳篷、1 萬張折疊床、1 萬床毛毯和 2 萬床毛巾被，支持地方抗洪搶險工作。據江西省鄱陽湖水文局觀測，週六（ 11 日）晚間，鄱陽湖康山站的水位達到 22.44 米，超過歷史實測最高水位 1 厘米，水位仍在上漲。另外，湖北武漢的長江漢口站，水位升至有史以來第 5 高，預期水位仍然會繼續上升，可能會漲至 29.2 米的歷史第 3 高。