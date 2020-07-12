疫情失控！專家：肺炎病毒出現變異 　1人最多傳染4人

新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情持續惡化，香港爆發第三波疫情，過去一個星期以來，新增 100 多起本地個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，目前的情況似乎是香港出現疫情以來最嚴重。香港知名抗疫專家、港大醫學院院長梁卓偉今（ 11 ）日出席電台節目時表示，病毒已出現基因變異，現在病毒在香港的傳播率，比當初武漢還未封城前更嚴重。他強調目前情況令人擔憂，估計社區最少有 50 至 60 名隱形傳播患者，「我第一次講真的好嚴重。」
梁卓偉表示，香港新型冠狀病毒本地個案的即時傳播率已超過 3 ，甚至近乎 4 ，代表一名確診病患最多可將病毒傳染給 3 至 4 人，「代表疫情最初期沒有認知，沒有任何控制措施。」
梁卓偉強調，當初在一月底武漢尚未封城前，即時傳播率只有 2.5 至 3 ，但最新的研究報告顯示，由於病毒已出現基因變異，新的病毒傳播率高達三成以上，強調香港現在才開始真正的持續本地爆發，是疫情爆發以來最嚴重。他也指出，無論是強制或是自發的防疫舉措都要雙管齊下，由於相關措施最少一星期才能見效，希望老闆容許員工在家工作，多人聚集的大型活動能免則免。
此外，有人認為擴大病毒檢測只是拉低陽性比率，梁卓偉解釋，隱形傳播鏈如果無法及時制止，香港 750 萬人都會遭殃，建議優先為東九龍的安養院所進行檢測，因為東九龍是香港最窮、最老化的地區之一，而且老人家染疫的死亡率較高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。