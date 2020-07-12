港民主派初選期望破50萬票　林鄭強調國安法、推愛國教育

中國北京、香港政府聯合推行《港區國安法》（港版國安法），民主派以 9 月立法會選舉過半為目標，自昨日（ 11 日）連 2 日舉行立法會「 35+ 初選」。負責統籌的港大法律系副教授戴耀廷在社交網站表示，首日有 228,983 人投票，遠超預期兩日投票數字的 17 萬人，並稱若今日每小時都有差不多的投票人數，兩日總人數有可能突破 50 萬人。
據《香港電台
》（ RTHK ）報導，港警 10 日晚間到道香港民意研究所辦公室進行調查、蒐整，檢查了電腦紀錄後無檢走任何電腦、無人被捕。警方表示，是接獲市民報案，指民意調查機構疑似遭駭客入侵，導致個人資料外洩。據悉，該研究所負責設計民主派初選的投票系統。因警方搜查，原訂於 11 日上午 9 時開始的投票延遲至中午 12 時。
香港逾 250 個由區議員辦事處、「黃店」（支持民主派的店家）等地方化為服務站，供市民投票。投票首日多個票站都出現大量排隊人潮。港大法律系副教授戴耀廷臉書表示近 23 萬票；民主動力則公布， 11 日全日共有 23 萬 4547 人參與電子投票。
民主派今（ 12 日）繼續第 2 日舉行立法會選舉初選，投票時間自上午 9 時至晚上 9 時，有市民一早就到服務站投票。有民眾表示，出來投票是想表達自己不會放棄追求民主，投票是公民權利，不擔心違反《港區國安法》；也有人擔心，投票會中斷，因此一大早 8 點就來排隊。
香港行政長官林鄭月娥昨（ 11 日）於香港教育高峰論壇致詞，表示部分學生的守法意識薄弱，指青年人似乎習慣了用口號，或者抗爭的手法去表達己見和爭取利益，香港年輕一代的「問題」是因為教育變得「政治化」。
香港去年修例風波（反送中）示威運動期間，中文大學、理工大學爆發激烈警民衝突，理工大學 11 月被警方「圍城」長達 16 天，有 1377 人被逮補，其中，318 名為未成年人被要求登記資料。
林鄭月娥表示，「修例風波」引起的暴力違法事件，令香港法治受到衝擊，至今有 3000 多名大學、中小學的學生因參與而被捕，中大、理大事件反映大學好像變成了「暴力溫床」。而中學有學生組織「人鏈」（手牽手和平示威）呼喊「有港獨意含」的口號，令排斥國家和反政府的思想根植青年人心中，這些反映部分學生的守法意識薄弱。
林鄭月娥希望教育界人士理解國家訂立《港區國安法》，並指第九、十條直接與校園有關，第九條規定特區政府應當採取必要措施，加強對學校宣傳、指導、監督和管理涉及國家安全的事宜；第十條說明，應通過學校開展國家安全教育，提高特區居民的國家安全意識和守法意識。
《香港電台》向中國政制及內地事務局查詢，對民主派進行初選是否違反《港區國安法》或《選舉條例》，當局提醒相關人士，應小心注意現行的選舉相關法例，同時因國安法已實施，市民、組織參與選相關條文，包括第 20 條、22 條及 29 條，並需注意是否違反因疫情收緊的「限聚令」。