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港民主派初選期望破50萬票　林鄭強調國安法、推愛國教育

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-07-12 12:08:47
▲香港民主派7/11、7/12舉行初選。（圖／翻攝自《香港 01 》）
 

中國北京、香港政府聯合推行《港區國安法》（港版國安法），民主派以 9 月立法會選舉過半為目標，自昨日（ 11 日）連 2 日舉行立法會「 35+ 初選」。負責統籌的港大法律系副教授戴耀廷在社交網站表示，首日有 228,983 人投票，遠超預期兩日投票數字的 17 萬人，並稱若今日每小時都有差不多的投票人數，兩日總人數有可能突破 50 萬人。

據《香港電台》（ RTHK ）報導，港警 10 日晚間到道香港民意研究所辦公室進行調查、蒐整，檢查了電腦紀錄後無檢走任何電腦、無人被捕。警方表示，是接獲市民報案，指民意調查機構疑似遭駭客入侵，導致個人資料外洩。據悉，該研究所負責設計民主派初選的投票系統。因警方搜查，原訂於 11 日上午 9 時開始的投票延遲至中午 12 時。

▲7/11
▲7/11 香港大埔區的投票站。（圖／翻攝自《香港 01 》）
香港逾 250 個由區議員辦事處、「黃店」（支持民主派的店家）等地方化為服務站，供市民投票。投票首日多個票站都出現大量排隊人潮。港大法律系副教授戴耀廷臉書表示近 23 萬票；民主動力則公布， 11 日全日共有 23 萬 4547 人參與電子投票。

▲負責統籌的港大法律系副教授戴耀廷在臉書表示，
▲負責統籌的港大法律系副教授戴耀廷在臉書表示， 11 日投票人數之多讓他「跌破眼鏡」，期望投票數能夠突破 50 萬。（圖／翻攝自臉書）
▲黃之鋒等人在初選時站街。（圖／翻攝自《香港
▲黃之鋒等人在初選時站街。（圖／翻攝自《香港 01 》）
民主派今（ 12 日）繼續第 2 日舉行立法會選舉初選，投票時間自上午 9 時至晚上 9 時，有市民一早就到服務站投票。有民眾表示，出來投票是想表達自己不會放棄追求民主，投票是公民權利，不擔心違反《港區國安法》；也有人擔心，投票會中斷，因此一大早 8 點就來排隊。

香港行政長官林鄭月娥昨（ 11 日）於香港教育高峰論壇致詞，表示部分學生的守法意識薄弱，指青年人似乎習慣了用口號，或者抗爭的手法去表達己見和爭取利益，香港年輕一代的「問題」是因為教育變得「政治化」。

▲攝於2019年11月17日，香港理工大學警民對峙現場，防暴警察出動水炮車。（攝影／陳朗熹）
▲2019年11月17日，香港理工大學警民對峙，防暴警察出動水炮車。（攝影／陳朗熹）
香港去年修例風波（反送中）示威運動期間，中文大學、理工大學爆發激烈警民衝突，理工大學 11 月被警方「圍城」長達 16 天，有 1377 人被逮補，其中，318 名為未成年人被要求登記資料。

林鄭月娥表示，「修例風波」引起的暴力違法事件，令香港法治受到衝擊，至今有 3000 多名大學、中小學的學生因參與而被捕，中大、理大事件反映大學好像變成了「暴力溫床」。而中學有學生組織「人鏈」（手牽手和平示威）呼喊「有港獨意含」的口號，令排斥國家和反政府的思想根植青年人心中，這些反映部分學生的守法意識薄弱。

▲香港反送中延燒，中學生2日在中環愛丁堡廣場發起罷課集會，要求港府回應反條例「5大訴求」，儘管雨越下越大，仍澆不熄學生熱情。中央社記者吳家昇攝108年9月2日
▲反送中示威期間，香港中學中環愛丁堡廣場發起罷課集會，要求港府回應反條例「5大訴求」（圖／翻攝自媒體資料庫）
林鄭月娥希望教育界人士理解國家訂立《港區國安法》，並指第九、十條直接與校園有關，第九條規定特區政府應當採取必要措施，加強對學校宣傳、指導、監督和管理涉及國家安全的事宜；第十條說明，應通過學校開展國家安全教育，提高特區居民的國家安全意識和守法意識。

《香港電台》向中國政制及內地事務局查詢，對民主派進行初選是否違反《港區國安法》或《選舉條例》，當局提醒相關人士，應小心注意現行的選舉相關法例，同時因國安法已實施，市民、組織參與選相關條文，包括第 20 條、22 條及 29 條，並需注意是否違反因疫情收緊的「限聚令」。

▲香港特首林鄭月娥
▲特首林鄭月娥 7/11 出席香港教育高峰論壇。（圖／翻攝自香港政府官網）
▲《港區國安法》第
▲《港區國安法》第 20 條、22 條及 29 條。（圖／《港區國安法》全文）
 

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