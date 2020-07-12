傳川普將發表南海聲明　解放軍報：做好打仗準備

美國與中國近日都布南海舉行軍演，雙方劍拔弩張、情勢急遽升溫，《彭博》（ Bloomberg ）報導，川普政府傳出將在下週發布與南海緊張局勢升級有關的聲明，美在爭奪南海軍事霸權地位的態勢浮上檯面。
《彭博》報導，美國對於中國將在西沙群島爭議水域進行軍演表示關切，據了解，美國國防部稱這些行動「非法」，計畫在下週公布對於南海立場的官方聲明，目前美國國安會發言人尚未對此發表評論。
對此，《解放軍報》今（ 12 ）日發表題為《練就敢打必勝的「防狼術」》文章反擊，稱「越是形勢複雜，軍事這一手越要過硬」，文內強調，軍隊的根本職能是能打勝仗，軍人的根本價值是懾戰止戰，無論時代怎麼變，無論軍隊怎麼改，能戰方能止戰，準備打才可能不必打，越不能打越可能挨打，這個戰爭與和平的辯證法永遠不會過時，強調廣大官兵必須「練就克敵制勝的過硬本領，做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」。
文內指出，「新中國成立後的幾次戰爭，不論是抗美援朝戰爭，還是歷次邊境自衛作戰，人民軍隊都堅持『人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人』的自衛原則，從不主動挑起事端，一旦對方把戰火燒到我們頭上，就果斷亮劍，一次次打出國威軍威。」
文中更刻意對美方嗆聲，「面對那些故意使絆子、下套子、找茬子的『豺狼』，倘若我們思想麻痹、精神懈怠，空喊『狼來了』，而沒有『防狼術』，就會付出沉重的代價。」
南海北從中國、南至印尼，面積約 360 萬平方公里。中國多年來主張對南海 80% 以上區域擁有主權，並編繪標注有「九段線」的地圖支持其主張。然而，南海周圍包括越南、菲律賓、汶萊、馬來西亞和台灣也聲稱擁有這片海域的部分主權。
近來，美國及越南多次對於中國在南海舉行軍事演習表示抗議，北京否認在南海行動有任何反常，指控美國試圖挑撥中國與東南亞國家間的關係，試圖製造對立。