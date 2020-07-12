首爾市長生前涉性騷擾　逾54萬人請願連署反對「5日葬」

韓國首爾市長朴元淳（ 64 歲） 9 日突然失蹤，同時韓國媒體爆料，朴市長失蹤前一日，遭到市府前秘書控訴長期性騷擾，且受害者不只一人。韓國時間 10 日凌晨朴元淳的遺體在北嶽山肅靖門附近被發現，警方確認死亡且排除他殺。這是首爾市第一次有市長在期間死亡，政府為朴元淳舉行 5 日的特別葬禮，目前朴元淳的遺體安放在首爾大學醫院，預計 13 日出殯，然而特別葬禮卻引發民眾評論兩極。
5 日特別市葬引爭議
據韓國《國家葬禮法》，國葬為 9 天，國民葬最長 7 天。而韓國民眾一般會在 3 天結束葬禮，稱為「3 日葬」（삼일장），但會根據基督教等信仰需要參加週日彌撒，彈性延長至 4 天。一般來說，韓國服喪期和故人生前所享受的社會地位息息相關，名望越高者葬禮期越長。
朴元淳自 2011 年首爾市長補選當選，在 2014 年、2018 年成功連任，成為大韓民國歷史上第一位連續三任的首都市長，也是下屆總統熱門候選人， 5 日葬禮確實超出一般規格。
但朴元淳過去一直以關懷女性的形象示眾，卻在失蹤前爆發性醜聞，使外界質疑朴元淳是否有花費人民公帑，舉辦特別葬禮的資格。在韓國青瓦台的請願板上，有人發起反對朴元淳 5 日葬的連署活動。至 12 日晚間 6 時，已逾 54 萬人參與連署。
性平權辯護士成性騷擾嫌犯
朴元淳在首爾大學社會系期間，曾因參與抗議朴正熙的社會運動而被退學，後通過司法考試擔任檢察官，轉任人權律師。在 1986 年權仁淑性刑求事件中，與趙英來一同擔任辯護士，權仁淑案在當時引起巨大反響，朴元淳的知名度也逐漸上升。1990 年代，朴元淳幫助受害者，打贏韓國司法史上第一次性騷擾官司；在慰安婦議題上，也多次表態支持。
就是這樣的政治明星爆出了驚人的性醜聞，而且有韓國媒體指出，在朴元淳擔任市長期間，有多名年輕市政府公務員自殺，加上前任秘書爆料受害者不只一人，網路上因此出現多種揣測。
但據韓國〈檢查事件事務規則〉規定，在受調查嫌疑人死亡的情況下，其相關事件的調查將以「無公訴權」處以不處分，因此真相恐將石沈大海。
現在有韓國民眾提出，追查朴元淳生前性騷擾事件的請求；但也有偏激支持者認為，是這位前秘書毀了朴元淳，在網路上發起人肉搜索，希望找「是誰家的女兒」，對被害者造成二度傷害。因為這樣的社會風氣，導致許多女性受到性騷擾卻不敢發聲，一直到最近「 MeToo 」運動興起情況才稍有改善。
兒女兵役、大學入學爭議
除了性騷擾醜聞，韓國民眾也對這位市長褒貶不一，朴元淳 35 歲的兒子朴鞠辛（박주신，音譯）在 2012 年因兵役爭議前往英國，8 年來從未返回韓國，直到 11 日出席朴元淳的喪禮。
朴鞠辛在 2011 年 8 月入伍韓國空軍，但被診斷為大腿末梢神經損傷和腰間盤突出，改為殘疾人士的「社會服務要員」，在野黨和反對派因此攻擊朴元淳，要求讓朴鞠辛再次接受醫檢，但朴鞠辛卻在 2012 年 5 月和樂天集團高層的女兒結婚後，旅居英國，兵役案仍停在二審階段。
而朴元淳的女兒朴達因（박다인，音譯），也曾因為就讀首爾大學轉系引起爭議。韓國大學很少接受轉系申請，大多數想改科系的學生都會選擇重考，然而 2000 年朴達因進入首爾大學分數較低的美術系，再轉系至分數更高的法律系，雖然朴達因當時的成績優秀，但「轉系」特例還是遭到外界質疑「走後門」。
今年 4 月總統文在寅的親信、前釜山市市長吳巨敦（오거돈）坦承對市府女職員「有不必要的肢體接觸」，並辭去市長職位。更早在 2018 年，曾被視為總統熱門人選、前忠清南道知事安熙正（안희정）也爆出多次性侵女秘書的醜聞。韓國政壇接連爆出性醜聞，讓社會更加關注職場上涉及權力關係的性騷擾案件，同時 MeToo 運動也推動著民眾正視被害者二度傷害的問題。