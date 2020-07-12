史上最離奇的山難！9名登山客慘死　61年後終於真相大白

▲蘇聯烏拉爾工業學院前往烏拉山的東坡 Kholat Syakhl 的登山隊。（圖／翻攝自 Mysterious ）

▲登山隊員之一Rustem Slobodin的屍體被調查員發現。（圖／翻攝自 Russian National Files）

1959 年發生在俄羅斯烏拉山的一起 9 名登山客死亡的離奇山難，在事隔 61 年懸案終於解密 ，登山客的死因曝光，原來是因為低溫及能見度太差，導致全員不幸罹難。俄羅斯政府在 11 日公布這起發生於 61 年前的離奇山難調查結果，報告顯示，當時 9 名登山客在烏拉山死亡並非碰到超自然現象，而是因為山上發生雪崩，隊員們為了躲避雪崩緊急逃離帳篷，躲到附近的石脊下後無法返回帳蓬，才會在風雪中凍死。根據《BBC》、《CNN》等外媒報導， 1959 年 1 月，蘇聯烏拉爾工業學院、 7 男 2 女共 9 名登山客前往烏拉山的東坡 Kholat Syakhl （意思為「死亡之山」，海拔 1097 米），由隊長迪亞特洛夫（ Dyatlov ）擔任領隊，雖然隊員怛都有豐富登山經驗，卻在 2 月 1 日通過山口後就完全失聯，他們的家人經過 20 天的等待後終於按耐不住，經 6 天搜救，終於找到登山隊營地，結果 9 名登山客已經全部死亡，而且死狀淒慘，令人難以置信。救難人員抵達營地時，發現帳蓬遭到嚴重毀損，奇怪的是，現場沒有打鬥痕跡，登山客的隨身物品也都還在，但他們卻不見蹤影。之後大家隨著 9 人留下的腳印持續搜索，最後在距離營地約 1.5 公里處發現 5 名死者，另外 4 人則是到了融雪後才被人發現。這些死者的身上都有可怕的傷口，有人是胸骨斷裂，有人則是頭骨骨折，更可怕的是，有 1 男 1 女的眼睛及舌頭消失。法醫曾表示，造成如此嚴重的傷害，需要強大外力，因此當時的蘇聯政府將登山客的死因定調為「強大的未知力量」。該地區於 3 年後全面封鎖，加深詭異神秘色彩，被後人稱之為「迪亞特洛夫事件」（ибель тургруппы Дятлова，也譯作佳特洛夫事件）。關於這起事件外界有諸多猜測，像是登山客是被當地原住民或山上的雪怪殺死，或是碰到了外星人、失敗的核試爆、被火箭碎片打中，各種稀奇古怪的推論都曾傳出。經歷超過一甲子的調查，現在真相終於水落石出，也讓這起人類歷史上最詭異的登山事故，終能解開謎團。