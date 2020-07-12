陸貴州公車墜湖！司機「背後動機」全曝光：害20人陪葬

▲駕車的張姓司機因自管公房被拆，心生不滿酒駕開車引發意外。（圖／翻攝貴州消防微博）

中國大陸貴州7日發生嚴重的公車衝入水庫意外，事後警方調查報告也出爐，發現駕車的張姓司機竟是蓄意酒駕，背後動機也令人唏噓。綜合大陸媒體報導，今年52歲的張姓司機是安順市西秀區人，與前妻育有一子，兩人在2016年離婚，他曾到一間柴油機械廠工作，也被分配到一間12坪自管公房，他之後換工作當公車司機，也仍然承租這間宿舍。不過調查發現，張姓司機長期未居住這間公房，而是由其姊將此房轉租他人。到今年6月，西秀區住建局依《國有土地上房屋徵收與補償條例》徵收拆除，雙方協議補償7萬2500元人民幣（約新台幣30萬），不過張姓司機未按規定註銷水電戶頭，未去領取補助款。7月7日上午時，張姓司機到承租的公房處，看到該公房將被拆除，便不滿的撥打政務服務熱線，對申請公租房未獲得且所承租公房被拆除表示不滿，隨後在住處附近買了酒，將酒裝入飲料瓶。7月7日也是中國大陸高考的日子，張姓司機原本要到中午才需上工，當天卻提早到11點就交班駕駛，更在開車過程喝下莊在飲料瓶內的白酒，隨後行經虹山水庫時，將方向盤大轉，讓整輛車直接衝往對向車道，隨後撞破護欄衝入水庫中，還有5位要去高考的學生也因此喪生。安順市救援單位出動2千多人與眾多高科技救災工具，最終在11日中午結束搜救任務。這起悲劇，包含張姓司機在內，共造成21人死亡，15人受傷。貴州警方也表示，張男駕駛中未受到其他人員肢體、語言干擾，屬於蓄意報復社會，是針對不特定人群實施的危害公共安全個人的極端犯罪，然此案也因張男身亡結案。（編輯：潘毅）