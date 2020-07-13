香港確診例逼近1500例、3成感染源不明　逾2千港人入深圳

香港近日爆發冠狀病毒（ COVID-19 ）第三波疫情，昨（ 12 日）新增 38 例個案，其中 30 例為本土感染、17 例感染源不明，另有 20 個初步篩檢呈陽性的個案，香港地區至 12 日累計累計共 1470 例。
綜合香港媒體報導，12 日新增的病例與新發茶餐廳、德望中學、藥妝店莎莎及社區群聚感染相關，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表承認，香港疫情有點失控。香港書展原訂於本週三（ 15 日）舉行，貿發局最快明天（ 14 日）會決定是否如期舉行。
由於香港近期疫情逐漸升溫，前日（ 11 日）在深圳灣口岸離港人數高達 2455 人，其中逾 8 成為香港居民（ 2017 人），為疫情爆發以來 3 個多月以來的新高。目前經由深圳灣口岸入境中國內地的旅客，需隔離 14 天。
香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港最近有近 3 成個案感染源不明，情況嚴重，未來一兩天如果新增確診例沒有下降，應該要回復 3 月時的防疫措施，包括居家工作，亦不應舉行書展，現在不是適合再舉行大型活動。
許樹昌在香港電台節目上表示，此次疫情涉及很多行業，應該集中資源切斷社區傳播鍊，如果再不收緊防疫措施，大爆發的機會高。假設這幾天情況嚴重，港府應考慮實施居家工作，私人機構就會跟隨。
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