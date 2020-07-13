朴元淳的「超完美政治形象」！打贏韓國首起性騷擾案成名

韓國首爾市長朴元淳在 7 月 9 日下午 5 點左右被通報失蹤，鐘路區警察出動千名警力、9 隻搜救犬加上無人機協助搜索，最後在 10 日凌晨，於首爾北區的北嶽山肅靖門與吉祥寺之間找到已上吊身亡的朴元淳。經過警察調查後，排除他殺可能，朴元淳預計在今日（ 13 日）出殯，首爾市政府為紀念他計劃舉行為期 5 日的特別葬禮。
在警察搜索朴市長的期間，首爾放送（ SBS ）電視台報導，在市長失蹤前一日（ 8 日）警察接獲市府前秘書的投訴，控訴自己自 2017 年以來長期遭到朴市長性騷擾，朴元淳除了和秘書有不當肢體接觸，甚至要脅對方透過 Telegram 傳送個人照片，且遭到朴市長騷擾的受害者不只一人。
「對不起所有人。感謝所有在我人生中一起經歷過來的人們。因爲一直給家人只帶來痛苦，我一直感到很抱歉。請將我火化之後撒在父母的墓地。大家再見。 」
朴元淳是韓國史上首次蟬聯三任首爾市長的政治明星，隨著 2022 年總統大選接近，他也外界被認為是進步派的熱門候選人之一。朴元淳出身貧苦，人權辯護士給大眾重視弱勢的形象，公開支持婦女、LGBT 族群權益，還曾經打贏韓國司法史上第一場性騷擾官司，劃時代性的將過去不被重視的性騷擾議題定罪，因此性醜聞一出，令韓國民眾格外失望震驚。
對於首爾市政府舉辦超規格的葬禮更反彈，至今日朴元淳出殯，青瓦台請願板已有逾 56.8 萬人連署要求取消 5 日葬，滿足青瓦台公開回應的條件。
朴元淳生於 1956 年 3 月 26 日，來自慶尚南道的昌寧郡一個貧困的農民家庭，13 歲時被過繼給爺爺的弟弟。1975 年考入首爾大學法律系，當時韓國各地大學校園興起反朴正熙獨裁的示威活動，朴元淳因為參與反政府遊行被捕，同年被開除學籍，和他一起被逮捕的還有大他 3 歲、現任韓國總統文在寅。
朴元淳出獄後考上檀國大學史學系（ 1979 年至 1985 年畢業）期間至英國倫敦政經學院研讀國際法，1980 年通過韓國司法考試，擔任大邱地方檢察官一段時間後，因反對參與死刑執行程序，不到半年就離職。
辭去公職後，朴元淳和文在寅一樣成為人權律師，文在寅當時進入前總統盧武鉉的律師事務所工作；朴元淳則是進入另一家事務所，為異議人士和學運參與者維權。擔任人權律師期間，朴元淳參與了數十件受到社會關注的重大案件。
其中一件為首爾大學申姓教授性騷擾禹姓女助教案。女助教控訴 1992 年至 1993 年期間，遭到申姓教授多次強行從背後摟抱。1993 年禹姓女助教案正式提出性暴力、精神侵犯等訴訟，要求賠償 5000 萬韓元。一審申姓教授被判有罪後上訴，至首爾高等法院，以申姓教授行為不構成性侵判處無罪。此案件最後上訴至韓國大法院，最後改發回首爾高級法院判決，至 1999 年，裁判申姓教授有罪。朴元淳在此案作為禹姓女助教的辯護律師，成功從法律上改寫「性犯罪」的概念，同時推動社會關注性騷擾議題。
在踏入政壇前，朴元淳還曾在 1995 年至 2002 擔任「市民聯盟」的總務長，在 2000 年國會選舉之前，踢爆 86 名涉嫌貪污的政治人物，同時還參與推動國民生活最低保障運動、司法改革、政府預算公開等，帶給人們清廉公正的形象。
2011 年朴元淳以無黨籍候選人參與首爾市長選舉，當選後的政績包括首爾主要大學學費減半、中小學免費供餐等。2014 年、2018 年兩次首爾市長選舉都以過半得票率成功連任。
韓國雖然比台灣要早舉行同志遊行，但內部因宗教勢力，仍存在對 LGBT+ 族群的偏見，朴元淳曾在 2014 年參訪美國時表示，韓國的基督教、天主教勢力龐大，對政治的影響也極大，反對同志活動的人很多。但他認為，韓國有很多同志伴侶這是事實，希望憲法能夠保障這些人。雖然此話受到韓國保守人士攻擊，朴元淳也改口指示陳述事實，沒有特別表態支持，但 2015 年朴元淳還是支持同志遊行走進首爾市政廳前廣場。
2018 年韓國興起 MeToo 運動時，朴元淳市長也提出「預防性騷擾對策」、口號「零性騷擾，兩性平等的首爾」贏得廣大民意支持。
今年 2020 年國會選舉由執政黨、文在寅所屬的共同民主黨取得壓倒性勝利。外界分析原因主要為政府在冠狀病毒病（ COVID-19 ）防疫表現出色。而朴元淳有過 2015 年 MERS 的經驗，也防疫有成。 5 月梨泰院鬧區爆發第二波群聚感染時，朴元淳即時收緊防疫政策，而面對感染源涉及同志酒吧，朴元淳宣布，開放有夜店接觸史的人士實施匿名篩檢，避免民眾因害怕被攻擊不願篩檢。
同時，朴元淳也被認為是清廉的政治人物。據《韓國經濟新聞》，他名下的財產為「負債」 6.9091 億韓元，是最清苦的地方行政首長。
近年來，韓國社會進步派和保守派政營惡鬥不休，政治人物以及其家人都彷彿被顯微鏡檢視。文在寅的親信、同黨首長近年來紛紛因為性醜聞下台，包括曾經角逐黨內總統初選的前忠清南道知識安熙正、前釜山市長吳巨敦。
職場性騷擾一直是韓國存在的問題之一，另一個議題是性別意識不平等，往往導致被害者不敢反抗，甚至被社會檢討造成「二度傷害」。朴元淳事件已經有部分韓國媒體將朴元淳形容成被「性騷擾門」陷害的政客。
由於朴元淳已經被發現死亡，依韓國現行法律，檢方只能夠以「無公訴權」結案，相關調查也將終止。女秘書所言是真是假恐怕將石沈大海，韓國有部分朴元淳支持者反過來是圖人肉搜索女秘書的真實身份，甚至認為這是保守派想利用女性攻擊進步派陣營。
據韓國《中央日報》控訴遭到性騷擾的女秘書今日（ 13 日）透過律師發聲，表示這是真實存在的事件，不會讓勇敢的聲音消失，待市長的葬禮結束將發表聲明。