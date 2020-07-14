日本九州暴雨將訂為「特定緊急災害」　投4千億日圓救災

日本首相安倍晉三昨日（ 13 日）訪問過這次暴雨重災區熊本縣後，在下午 6 時於官邸召開暴雨緊急災害對策總部會議。安倍晉三表示，將於 14 日內閣會中將 7 月份的暴雨災害定為「特定緊急災害」，透過行政特例措施救助受災者，預計將利用今年預算中應急資金等共 4000 億日圓。今年九州雨災是第 7 個被「特定緊急災害」的特例，先前包括阪神大地震（ 1995 年）、東日本大震災（ 2011 年 311 地震）以及去年的哈貝思颱風。綜合日本媒體報導，政府預計在月底前採取措施，協助受災戶重建家園，並確保妥善處理住宅、廢棄物及洪災帶來的泥沙，恢復農林業、漁業及中小企業的業務。4000 億的應急資金協助受災者重建生活。為在應對暴雨災情的同時防治新型冠狀病毒（ COVID-19 ）擴散，安倍晉三表示，避難所已經採取隔板、測量體溫等方式確保人員健康。暴雨至 13 日已導致九州 4 個縣市至少 67 人遇難；全日本 12 人下落不明。據日本國土交通省統計，14個縣共確認 105 條河流氾濫，。27 個縣共確認 317 起地質災害，包括熊本 56 起、鹿兒島 44 起、長野 28 起、長崎 24 起等。