長江洪峰提前抵武漢　專家警告：慎防潰堤災情

▲長江洪峰提前一日抵武漢，專家擔心可能出現「複式洪峰」。（圖／截自新華視頻）

中國連日暴雨，長江水位不斷上漲，各地災情頻傳。長江委水文局 13 日表示，長江中下游洪水洪峰已於當天下午通過武漢漢口至九江江段，洪峰水位達 28.77 米，較原本預計的 14 日進入湖北武漢段提早一日抵達。水文局專家分析，長江上游和湖南洞庭湖流域 14 日至 16 日這段期間將持續暴雨，不排除再有洪峰出現。專家表示，武漢關的洪峰水位為該流域自 1865 年有紀錄以來第 4 高水位，該段水位未來兩天將持續下降到 28.57 米至 28.72 米，不排除形成「複式洪峰」，也就是前一輪洪峰水位沒有明顯下降，又出現後一輪洪峰。另有專家認為，三峽水庫水位持續上漲，恐對上游防洪形勢也會造成影響。據中國中央氣象台資料顯示，今天到後天這段期間，包括四川東部、重慶、貴州北部、陝西南部、河南南部、湖北、安徽中南部、江蘇南部、上海、浙江北部等地部份地區都暴雨或大暴雨。值得注意的是，此次暴雨造成中國 28 省市洪災氾濫，三峽大壩仍全力泄洪，更加重整個長江流域洪水泛濫。近日，中國媒體忽然發表文章，以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」為題，報導三峽大壩汛情，讓三峽大壩的防洪能力和潰壩危機等問題再成為探討的焦點。中國知名水利專家黃萬里之子認為，此次洪水特點暴露出三峽大壩設計的最大缺陷。