21世紀的亞洲火藥庫　各國角力下的南海爭端

▲中國海軍遼寧號。（圖／翻攝自 SouthFront ）

▲紅線為中國宣示的「九段線」，藍線為《國際海洋公約》規範的專屬經濟區，原點為主權有爭議的島嶼。（圖／翻攝自Peace Palace Library）

▲（圖／翻攝自 US Intelligence Agency ）

▲2016年於菲律賓馬尼拉抗議中國的民眾。（圖／翻攝自《紐約時報》。）

▲中國在南沙群島興建軍事設施，其中至少 3 座島礁擁有飛機跑道。圖為永暑礁。（圖翻攝自 South Front ）

▲蘇比礁。（圖／翻攝自 SouthFront ）

▲東協高峰會今年由越南主辦，圖為越南副總理范平明（ Pham Binh Minh ）。（圖／翻攝自東協官網）

美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）13 日發表聲明，譴責中國宣稱擁有南海大部分離岸資源「非法」，翌日（ 14 日）美國海軍即派遣驅逐艦拉爾夫・強森號（ USS Ralph Johnson ）前往南海執行自由航行行動（ FONOP）。南海是世界上最繁忙海域之一，是亞洲和歐洲、非洲之間重要的商業通道，全球航運業三分之一、總計 3.37 兆美元的國際貿易都經過南海，中國約八成的進口石油都需通過馬六甲海峽，經南海抵達中國；同時南海也蘊藏豐富天然資源，據美國能源信息管理局就估計，區域內至少含有 110 億桶石油、90 兆立方英尺的天然氣，漁業資源佔全世界約 1 成。南海長期面臨複雜的領土爭端，「袋形斷續線」內至少有 280 座以上的島礁、沙洲等，其中以東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島為主要四大群島。中華人民共和國、中華民國、越南、馬來西亞、菲律賓等都在此聲索主權，基於歷史背景和地理位置，有些宣示的領土互相重疊，然而中國則宣示的範圍逾 80% 。1940年代，中華民國在南海進行考察後，在地圖上繪製「十一段線」並宣示主權，十一段斷續線，組成的傳統疆域線範圍涵蓋今日的東沙、西沙、中沙和南沙四群島。中華人民共和國成立後，認為繼承這「十一段線」後將北部灣兩段移除，變成今日的「九段線」至 1951 年，《舊金山合約》未能劃分戰敗國日本所佔領的南沙群島歸屬。2002 年東南亞國協和中國共同聲明中，雙方承諾會再地區對導致爭端複雜化或升級的活動保持克制，但儘管填海造陸與似乎違背聲明，中國、馬來西亞、菲律賓和越南都在受到控制的島礁上展開工程。美國在南海議題上，與盟國菲律賓有條約義務，有意扮演協調紛爭的角色。過去美國對主權糾紛著墨較少，不對其特定國家對島嶼的宣示，但仍不斷強調維護航行自由，並支持東南亞其他國家主張主權。《聯合國海洋公約法》（ UNCOLS ）規定，各國可以控制離岸 200 海浬（約 370 公里）以內的領海，這段海域被稱專屬經濟區。不屬於經濟區的海域則為國際水域，由所有人共享、自由航行。各國不能對淹沒或是由於建築再次浮出水面的土地宣稱主權。菲律賓在 2014 年向荷蘭海牙常設仲裁法院提出備忘錄，以決定中國主張的「九段線」是否違背《聯合國海洋法公約》。但中國當時拒絶承認該仲裁法庭的管轄權，也拒絶出庭應訊。2016 年在中國缺型的情況下，就「南海仲裁案」做出判決，裁定「九段線」違法。但中國官方則認為此裁決無效「不接受、不承認」，並堅稱這些島嶼是中國不可分割的一部分。根據亞洲海事透明倡議（ Asia Maritime Transparency Initiative，AMIT ），2016 年的公佈的空拍圖顯示，中國在南沙群島多個島礁填海造陸、興建軍事設施，分布在永暑礁（ Fiery Cross Reef ）、蘇比礁（ Subi Reef ）、美濟礁（ Mischief Reef ），這些島嶼由中國實際控制、歸屬於海南省，但菲律賓、越南及中華民國亦宣稱對部分島礁擁有主權。AMIT 指出，中國軍隊的發展重點為航空基地以及海軍航空，這些設施發展可以讓殲-11（ J-11） 、蘇-30MKK（ Su-30MKK ）、轟六（ H-6 ）等戰鬥機，以及運-8（ Y-8 ）運輸機、空警 200 。2017 年美國智庫「戰略與國際研究中心」的報告指出，中國在永興島一度部署地對空導彈級反艦巡航導彈。從 2016 年至今，中國至少已在 7 座島嶼進行填海工程，至少 3 座島嶼擁有飛機跑道，且隨著軍事建設，對南海的掌控日益強硬。對此，2016 年上任的菲律賓總統杜特蒂（ Rodrigo Duterte ）因和親美不同的外交政策，南海紛爭較平和，但越南今年 4 月一艘漁船在南海遭到中國海警攔截並撞沉，導致兩國外交問題。然而，中國在南海的勢力擴張，導致近年與東協各國的關係緊張。今年東協峰會受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）影響，以視訊方式進行。在會後 10 個成員國共通發表聲明，首次提及中國近年來在南海聲索主權的動作，並堅持為了促進南海和平穩定， 以《聯合國海洋法公約》為基礎，來決定南海主權和合法利益等問題。這也是東南亞各國近年來首次提及該國際法，表現東協對南海的論述有所轉變，且強化了法治主張。美國指責，中國在今年 COVID-19 疫情，趁機擴大其在南海的「非法主張」。今年 7 月 1 日至 5 日解放軍在南海進行軍事演練，地點非常接近西沙群島。美國海軍部署尼米茲號航空母艦（ USS Nimitz ）及雷根號航空母艦（ USS Ronald Reagan ），向中國傳遞強烈訊息，若中國在南海建立防空識別區，將會受到美國強烈反對。