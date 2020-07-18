中俄外長通話　王毅批美：哪裡還有大國的樣子

（中央社台北18日電）據發布，中國外交部長王毅昨天與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時，痛批美國把霸凌主義推行到極致，「哪裡還有大國的樣子」；美方藉疫情對他國抹黑、甩鍋，已經失去理智、道德和信用。據中國外交部官網發布，王毅在通話中稱，美方赤裸裸奉行本國優先政策，把利己主義、單邊主義、霸淩主義推行到極致，「哪裡還有大國應有的樣子」。他批評美方轉嫁自身責任，藉疫情對他國抹黑、甩鍋，無所不用其極，甚至在國際關係中製造熱點和對抗，「已經失去了理智、道德和信用」。王毅表示，美方在對中政策上重拾臭名昭著的「麥卡錫主義」和早已過時的「冷戰思維」，蓄意挑起意識形態對立，突破了國際法和國際關係基本準則的底線。「中方不會被美國少數反華勢力帶節奏，但將堅定捍衛自身正當利益與尊嚴」。他並表示，中俄作為負責任大國，不僅要把雙邊關係持續推向更高水準，也要同所有秉持客觀公正立場的國家一道，反對任何破壞國際秩序和違背歷史潮流的行為，共同維護好世界和平穩定，維護好國際公平正義，維護好全球進步發展。據發布，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，美方一貫信奉「美國例外」、唯我獨尊，近來更是撕去偽裝，毫不掩飾，動輒威脅或揮舞制裁大棒。俄方反對在國際事務中實行單邊主義的做法。俄羅斯衛星通訊社報導，據俄羅斯外交部發布，拉夫羅夫向王毅通報了俄羅斯和美國在維持戰略穩定任務框架下開展的軍控對話的進程。俄羅斯外交部指出，兩國外長還談到系列雙邊和國際議程中的現實問題，包括聯合國五常峰會的籌備工作、全球安全局勢、世界區域局勢、歐亞大陸一體化進程，以及上合組織和金磚國家今年在俄羅斯接任主席國後的活動。（編輯：楊昇儒）1090718