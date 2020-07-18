憂港區國安法　英國最高法院評估是否派法官赴港

（中央社台北18日電）因為憂慮「港區國安法」恐衝擊司法獨立與法治，英國最高法院院長、香港終審法院非常任法官韋彥德17日發表聲明說，將繼續與英國政府商討，評估是否續派英國法官來港。英國最高法院官網17日刊出韋彥德（Robert Reed）就「英國法官在香港終審法院的角色」發表的聲明。聲明表示，「港區國安法」包含許多引發關注的規定，其影響將取決於該法如何執行，目前還有待觀察。毫無疑問，終審法院的法官將竭盡全力維護香港基本法第85條的保證，即「香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法人員履行審判職責的行為不受法律追究」。聲明引述香港終審法院首席法官馬道立此前表示，司法獨立及法治是香港社會的基石，維持和保護有關制度則是香港司法機構的使命及憲制責任。韋彥德表示，英國最高法院會將繼續與英國政府商討，評估是否續派英國法官到香港出任非常任法官，這將視香港的司法獨立和法治能否得以維持。香港01報導，香港在1997年政權移交後，英國同意派遣兩名現任最高法院法官擔任終審法院海外非常任法官。何熙怡（Brenda Hale）在較早前從最高法院退休後，韋彥德就是唯一現任英國最高法院法官出任終審法院非常任法官。目前未有英國法官計劃在今年內來港。香港「基本法」第82條規定，香港特別行政區的終審權屬於香港特別行政區終審法院。終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。因此，香港終審法院部分非常任法官來自英國、加拿大、澳洲等國。「港區國安法」明定，中央政府可以對部份嚴重危害國家安全案件行使管轄權，該法被質疑已明顯逾越「基本法」賦予香港法院的終審權。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1090718