英國傳暗示因「川普施壓」封殺華為　5G禁令有轉圜空間

英國政府日前以安全等理由禁止中國華為參與 5G 建設計畫後，《日經亞洲評論》報導稱，英國與日本 NEC、富士通連絡，希望尋找代替華為的供應商。英國媒體週六（ 18 日）報導，政府私底下和華為表示禁令部分原因是「地緣政治」，可能就是來自美國總統川普的施壓。
英國《衛報》的週日版《觀察家》（ Observer ）報導稱，首相強生上週二（ 14 日）下令，從年底開始全面禁止英國電信商使用、採購華為 5G 設備，並要求於 2027 年拆除所有華為設備，禁令一出，英國政府官員和華為決策高層雙方進行密集的討論。華為方被告知，「地緣政治」是禁令的主要原因之一，並暗示政策未來仍有調整的空間，可能是川普總統連任失敗，或美中關係趨緩。
工黨前國防部長、現下議院情報與安全委員會成員瓊斯（ Kevan Jones ）指出，英國政府很明顯因美方的壓力而動搖。瓊斯認為，國安當然是要事，但華為禁令更多是考慮到地緣政治而不是英國的經濟成本。
英國下議院議員、數位化、文化、媒體和體育大臣道登（ Oliver Dowden ）表示，美國禁止對華威出口美國生產的零件，代表華為必須從其他管道取得，改變了對國安的風險評估，供應鏈的不穩定讓政府對這間中國企業無法抱持信心。但北京方面對英國的禁令卻比想像中反應平淡。
英國經濟學家、國會議員歐尼爾（ Lord O’Neil，Jim O’Neil ）表示，首相強生多次以「 Sinophile 」（喜愛中國文化）形容自己，外界認為他是圖最小化損失，過去 20 年中國是世界 GDP 的最大貢獻者，沒有理由將其排除在外，官員私下和華為的討論讓政府的決策看起來更合理。
本週美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）將拜訪倫敦與保守黨議員會晤，包括反對華為的史密斯（ Duncan Smith ）。蓬佩奧先前在國務院例行記者會上表示，近期將會拜訪英國、日本等盟國，外界預期此行將進一步遊說其他歐洲國家禁止華為參與地區的 5G 建設。