拒絕戴口罩！俄亥俄民眾示威抗議　民兵持槍包圍保護

全球新冠肺炎（ COVID-19 ） 疫情持續蔓延，其中疫情最嚴重的美國，迄今累計確診 367.6 萬例，染疫死亡人數逾 13.9 萬人。美國疫情失控，多個州政府強制民眾戴口罩防疫，引發部份民眾不滿，俄亥俄州首府哥倫布 18 日就有數百名示威者走上街頭，抗議州內部份縣市強制民眾戴口罩，其間更有身穿戰術背心的持槍民兵包圍保護。
隨著疫情蔓延，俄亥俄州政府雖然並未強制全州戴口罩，但部份地區已下達命令，但美國仍有不少民眾不信口罩有用，因此對於強制令相當反彈。俄亥俄州部份民眾 18 日在州法院前集結抗議，在大批持槍民兵保護下，這些民眾痛批地方政府強制民眾戴口罩實在太過火，同時也對封鎖措施表達強烈不滿，他們揚言：「讓人出去，我們不需要口罩，也不需要商店關門，我們是自由的。」
一名示威人士受訪時強調，「我相信自己，我就是科學。」此外，也有人強調口罩有害，不想要每天都吸入自己呼出的二氧化碳。
然而，一旁有圍觀人士看了示威者的訴求直搖頭，有人對記者表示，「我的兄弟上星期才因新冠肺炎死亡，這些人怎麼可以反對戴口罩，數字是不會說謊的。」
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。