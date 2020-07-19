許章潤公開信：極權必敗 活著就會發聲

（中央社記者張淑伶台北19日電）中國法律學者許章潤遭拘留獲釋後，今天首次對外發聲。他在公開信中表示，未來打算撰文維生，直言中國正「風雨飄搖」，並認為「極權必敗，自由終將降臨吾土」。發起為許章潤募款的北京清華大學校友閻淮，今天將許章潤致清華校友公開信的定稿傳給中央社記者。在這封信中，許章潤婉拒了校友捐款的好意，除了自陳心境，也繼續對當前中國的政治社會提出觀察。閻淮說，這次募款僅用一天的時間，對象限於北京清華大學校友，以社群平台微信的紅包功能捐款，一人至多人民幣200元，一共募得來自594人共人民幣10萬683.77元（約新台幣42萬元）；不少非北京清華校友想要捐款都被拒絕。許章潤在信中表示，他教書34年，其中在清華服務20年；遭清華開除公職，一時生計無著，但自己可以勞力掙飯，也打算「賣文買米」。他評論當今時局，指官媒上一片太平，但其實半個中國泡在水中，風雨飄搖；知識分子「普遍萎頓，善作靡靡之音」；中國「政體惡質不改，全球諸邦防範，早成孤家寡人」；但他相信「極權必敗，自由終將降臨吾土」。他強調，只要活著，便會發聲，這是言責，也是天命。他全權委託閻淮、孫怒濤兩名募款發起人將捐款用於亟需之處，「情義播撒於苦難深重同胞」。閻淮告訴中央社記者，許章潤12日獲釋返家後，目前因疫情居家隔離中。官方曾找閻淮談話，稱許章潤的「嫖娼」有確鑿證據；但許章潤告訴他，指控嫖娼「完全是莫須有的」。58歲的許章潤過去擔任北京清華大學法學教授，他在2018年發表文章，批評中共總書記習近平取消國家主席任期制度後，被北京清華暫停教學和學術工作。他今年5月又發文批評中國官場在2019冠狀病毒疾病疫情下瞞報和推諉責任，呼籲改革制度。今年7月6日，許章潤遭警方帶走，12日平安獲釋返家，並已被北京清華大學以「道德敗壞」為由，革除教職和開除公職。（編輯：張淑伶）1090719