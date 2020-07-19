後悔相信WHO了！南韓當局「向人民道歉」：真的要戴口罩

新冠肺炎在 2 月爆發之後，快速地在國際蔓延至今，而期間世界衛生組織（ WHO ）的防疫作為，卻時常受到國際社會的質疑。對此，南韓當局日前就對人民道歉，坦承當初是「因為誤信 WHO 才未積極宣導民眾戴口罩，進而讓國內疫情爆發」。
據韓媒《 News1 》報導，南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）18 日舉辦例行簡報會議時表示「當時新冠肺炎爆發初期，世界衛生組織與美國疾病管制預防中心（CDC）並未勸導一般民眾透過戴口罩來預防被染病，於是在配戴口罩與否上，聽信世衛及其他國家防疫建議措施，在此我深感歉意」。
回顧今年南韓疫情最嚴峻的時刻，權埈郁曾對民眾表示「專家說，只有咳嗽的人才需要戴口罩，來防止病毒飛沫傳染他人」，當時他則認為，一般市民只需要保持社交距離和勤洗手就好，「並無需配戴口罩」。
直至本月 17 日，南韓 CDC 才表示「口罩的確有效能防止病毒傳染」，因此南韓當局開始強調每天都要戴口罩，並警告人民「若不戴口罩的話，感染新冠肺炎的風險會是原來的 5 倍之多」。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。