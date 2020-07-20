南海成各國必爭之地　海域蘊含大量石油、漁業資源

▲美國海軍雷根號航空母艦（ USS Ronald Reagan CVN-76 ）。（圖／美國海軍）

▲中國主張的九段線（紅色虛線），與各國的專屬經濟區重疊。（圖／翻攝自Peace Palace Library）

▲彩色：石油與天然氣開採區。藍：中國；綠：越南；紫：馬來西亞；粉：菲律賓；綠：印尼；灰：聯合開採。（圖／翻攝自 AMIT）

▲南海豐富的漁業資源。（圖／翻攝自人民日報）

▲海上絲路也是中國「一帶一路」的一環。（圖／翻攝自西班牙納瓦拉大學 (Universidad de Navarra)）

近日南海爭端因為中美角力急遽升溫，中國解放軍 7 月 1 日起於南海西沙群島展開為期 5 天的軍演，引起菲律賓、越南等國家譴責中國製造區域局勢緊張。長期主張卻找南海航行自由的美國在 7 月 4 日獨立紀念日派出「尼米茲號」和「雷根號」兩艘航母前往南海軍演。美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 7 月 14 日發表聲明譴責中國主張的「九段線」佔據南海超過 8 成的海域，中方宣示完全違法，並譴責其威脅周邊國家、影響航行自由。美國政府表示將會對主權受到中國侵犯的國家提供協助，但強調非透過軍事。南海主權長期因為歷史背景、地理因素爭論不休，2016 年海牙國際法庭曾作出判決裁定中國主張的「九段線」違法，但中國仍持續擴張在區域內的勢力，影響東南亞區域穩定。「南海－麻六甲海峽－印度洋」的航線連結東西半球，是全球海上貿易的重要樞紐；海域內同時蘊藏豐富天然資源，不僅是工業開必須的石油天然氣能源，還有供養上億人的漁業資源，重要的地位成為周遭國家的兵家必爭之地。石油資源評估會因為探測、開採技術的差異而有所不同，但普遍推測南海地區至少蘊含 7.7 億桶已探知石油，最樂觀的估計則高達 213 億桶，幾乎是沙烏地阿拉伯石油量的 80%。美國能源署（ EIA ）2013 年估計，南海蘊藏大約 110 億桶石油、190 兆立方英尺的天然氣。其中，天然氣可能是南海地區最豐富的資源之一，美國地質調查局（ USGS ）在 2010 年對南海周邊地區的天然氣進行評估，約蘊含 286 兆立方公尺，佔當地碳氫化合物資源的 60% 至 70%。目前在南海周邊國家，包括汶萊、印尼、馬來西亞等專屬經濟中探勘的油氣田比起石油，大多都含有天然氣。有些學者認為，南海的捕魚權引起的衝突不亞於石油天然氣資源。據菲律賓環境與自然資源部門，南海海洋生態複雜性排名世界前三，約有 3365 種魚類，並提供大約 10% 至 12% 的海洋漁業資源，同時全世界約 55% 的漁船都在此「討生活」。漁獲主要為帶魚、鯖魚、馬面魨、鯷魚、蟹蝦及小型魚類， 能供養世上至少 3.7 億人。然而南海的生態也面臨嚴重破壞，一些機構評估南海海域約有 40% 的物種耗損、70% 的珊瑚礁被嚴重耗損，主要原因是海域內的漁船非法過度捕撈，或是利用炸藥、氰化物等方式危害海洋環境。澳洲國立大學（ ANU ）2017 年的報告指出，和 1950 年代相比，南海的漁業資源僅剩下 5%，短短的 20 年內漁業資源大量耗損 66% 至 75%。根據聯合國貿易和發展會議（ UNCTAD ）估計，全世界約 60 %的海上貿易運輸經過南海，每年約有 5.3 兆美元的貨物，貿易總額為全球運輸的三分之一。這項數據最早於 2010 年估計，往後被固定使用。中國電力公司 2016 年則估計經過中國南海的貿易總額約威 3.4 兆美元，佔全球貿易額的 31%。國際能源總署（ International Energy Agency，IEA ）2015 年統計，每日經麻六甲海峽運送的石油達 1300 萬桶，液化天然氣達 260 萬桶，除了中國，日本、韓國及東南亞國家的能源供應都需要仰賴這條航線。報告指出，海上運輸的貿易價值佔中國整體 60%，因此南海地區雖然存在主權爭段，但東南亞諸國與中國經貿交流頻繁，加上美國在當地的影響力、軍事部署較東海低，是適合的海權突破口。中國在南海的作風相比較強勢，除了宣示主權，也在南海周邊行動頻繁，包括填海造陸（違反《聯合國海洋法公約》）、建築基礎設施、軍事演習及巡航等。2013 年 10 月習近平提出「 21 世紀海上絲綢之路」戰略倡議，中國對海洋空間的重視程度逐漸加強，國家領導人多次對外宣示中國以「建設海洋強國」。中國透過維護國家海洋權益、保障海運安全以及打擊海盜等活動，培養中國遠洋行動能力。「海上絲路」的構想反映中國政府已形成具體的海權戰略。中國原物料、能源進口、製造產品出口皆仰賴海洋運輸，其中南海經麻六甲海峽進入印度洋的航線最為重要，是油氣能源進口的主要路線。沿著海上絲路，中國推動的一帶一路計畫建設的港口等設施已經遍及緬甸、巴基斯坦、孟加拉、坦尚尼亞等地。