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推文戴口罩示人 　川普自誇：我最愛國

中央社-2020-07-21 06:59:33
▲川普在推特上po出自己戴口罩的照片，並稱沒人比自己更愛國。（圖／翻攝自川普推特）
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普多月來都不願對民眾宣導戴口罩抗疫，今天他卻在發出的推文中附上自己戴口罩的照片，並標榜自己愛國。

川普推文中說：「我們團結一致，努力要擊敗看不見的中國病毒，因此許多人說，當無法保持社交距離時，戴上口罩是愛國行為。」

「沒有人比我更愛國，我是你們最喜歡的總統。」（譯者：張佑之）1090721

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