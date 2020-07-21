洪災疫情都李克強先出面　外界關注習近平何時現身視察

中國近日降下連日暴雨導致長江流域多處氾濫，官方統計至少 24 個省（區、市）、逾 2385 萬人受災，31 人死亡。中國中央氣象局預測未來雨帶江北移，南方降雨趨緩但仍有部分地區強降雨，同時長江「 2020 年第 2 號洪水」19 日三峽大壩開閘洩洪，預期下游地區近日水位上升。
隨著第 2 號洪水即將到來，外界特別關注中國國家主席習近平何時會出面視察災情。外媒《自由亞洲》、《美國之音》報導指出，以往中國領導階層，包括江澤民、胡錦濤、溫家寶等人都曾視察洪災，今年李克強已在 7 月初前往貴州視察，而習近平在中美關係、香港等內外問題包夾下遲遲沒有現身，可能已出現「決策疲勞」。
紐約城市大學政治學教授夏明認為，習近平可能陷入「執政困難期」，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情期間就到基本控制之後才現身，這次的洪患可能也會如此。
新型冠狀病毒（ COVID-19 ）最早在湖北省武漢市爆發，1 月 23 日凌晨湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強宣布「武漢封城」，至 4 月 8 日才宣布解除封鎖。疫情爆發至全球蔓延，國際媒體對習近平多日在官媒「聞聲不見人」的報導有各種分析。
而國務院總理李克強作為新冠肺炎疫情工作領導小組的組長，受習近平總書記委託，曾在 1 月 27 日前往武漢指導防疫工作。
疫情爆發後，習近平 1 月 28 日會見世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞，並強調「親自指揮、親自部署」武漢疫情防控工作。2 月 3 日中央政治局常務委員會召開會議，總書記習近平下達防疫指示，但全篇報導沒有出現會議現場和領導人的鏡頭。2 月 5 日，習近平在北京公開露面，會見柬埔寨總理洪森。
在習近平再次公開露面前，美國 CNN 資深製作人格里菲思（ James Griffith ）分析認為，強調防疫由最高領導人指揮卻沒有公開露面，原因可能是中國宣傳部門希望把抗疫的成就歸於習近平，並避免因差錯、失誤受指責；英國《衛報》（ The Guardian ）引述牛津大學中國事務專家許慧文（ Vivienne Shue）的分析：疫情改善功勞可以歸於習，若惡化責任可以推給李克強。
2 月 10 日，習近平公開露面，據《新華社》報導，習在北京調研指導疫情防控工作，至社區了解基層、民生等情況，並看望慰問社區和工作人員。《新華社》同時發佈多張習近平與其他中央領導視察的照片。
中國官方通報的確診人數持續下降，至 3 月 9 日全國只有新增 19 例；湖北新增病例降至 17 人；李克強主持小組會議，稱國內防控情勢持續向好。隔日（ 3 月 10 日）習近平首次前往武漢視察。外界認為，這代表當地的疫情確實受到控制。
據中國氣象局，今年華南地區 3 月 25 日入汛比往年早 12 天；江南 6 月 1 日進入梅雨季比往年早 7 天；同時，入汛以來暴雨明顯變多，5 月 17 日進入主汛期後，各州河川普遍發生超警以上洪水。習近平至 6 月 28 日首度公開對洪災作出指示，要求全力做好洪澇地質災害防禦和應急搶險救援。
7 月 6 日至 7 日，李克強前往貴州「考察脫貧攻堅和防汛救災安置等情況」，並表示，這段時間以來習近平總書記作出重要指示，地區各部門一定要貫徹落實好總書記重要指示精神。李克強強調，今年是脫貧關鍵，要防止因災返貧。
至 7 月 12 習近平 2 度做出防洪指示；7 月 17 日習近平主持中央政治局常務委員會召開會議，研究部署防汛救災工作。習近平指出，必須統籌抓好南北方江河安全度汛，加強組織領導和責任落實。
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