連日暴雨湖北恩施出現堰塞湖！當局警告：隨時可能潰堤

中國大陸多省近來暴雨不斷，長江、黃河、淮河流域都出現水患，滾滾洪水讓數以百萬計的居民流離失所，經濟損失相當驚人。其中湖北省恩施市還因土石流形成堰塞湖，隨時可能潰堤，十分危險。
《湖北經視》 21 日上午報導，因清江上游屯堡鄉馬者村沙子壩滑坡，造成清江上游形成堰塞湖，隨時有潰壩形成洪水下洩的危險，恩施市防汛抗旱指揮部呼籲城區居民，暫時勿到清江邊上走動。同時為了應對上遊堰塞湖瞬間潰壩的可能，也請居民提前做好撤離的應急準備，至於具體撤離的時間，將由該指揮部統一調度安排。
據了解，恩施市位於湖北省西南部、清江上游，總人口超過 80 萬人。受連日的強降雨影響， 17 日清江流域就已出現了近 50 年一遇的洪水，導致恩施市城區清江水位快速上漲， 17 日下午 4 點江水就倒灌入機場路、勝利街、濱江花園等低窪處，導致恩施州城 12 個社區、 6 個行政村沿河居民住房和商鋪 6269 戶被淹，城區多處道路中斷，大面積停水停電，淹沒車輛千餘輛，受災群眾 7 萬餘人。
而針對此次的堰塞湖危機，目前恩施市有關單位正在加緊對清江下游的水庫進行洩洪，以騰出水庫空間應對隨時可能出現的巨大洪水。恩施市政府也在官網上發出預警公告，請居民隨時準備配合撤離行動。