香港明起實施室內公共場所「戴罩令」　暫定為期14天

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，自 7 月 8 日至昨（ 21 ）日，共累計增加 719 例確診個案，其中逾 8 成、605 例感染源不明，顯示香港社區已出現「隱形傳播鍊」，大規模爆發感染的風險極高。港府進一步收緊防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始表示，明（ 23 ）日起將強至香港市民在室內共公場所配戴口罩，暫定為期 2 週（ 14 天）。
據香港媒體報導，食物及衞生局局長陳肇始表示，行政會議已通過「戴罩令」，當局會刊憲及指明有關要求，措施明（ 24 ）日起生效，暫定實施兩週（ 14 天）至8 月 5 日。若有人不戴口罩或戴得不正確，執法人員會勸說，對方如堅持不改善將屬違法。
違法者將會被罰港幣 2000 元（約台幣 7580 元）；另外可處以二級罰款，最高港幣 5000 元（約台幣 1萬 9000 元）。室內公共場所包括巴士總站及公共交通交匯處、商場、超級市場、街市、商店、大廈的大廳。
陳肇始表示，香港當局的目標是透過防控措施，將感染情況維持在公共衛生醫療系統可負擔的程度內，並指出過去一、兩週已逐步收緊防疫，港府每日都會做風險評估，若確診個案持續上升，不排除採取更加嚴厲的措施，呼籲香港民眾不要鬆懈。對於「禁足令」（ lockdown ），陳肇始表示，禁令需要考慮港民日常生活，會檢視其他國家的相關措施及經驗。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。