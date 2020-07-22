遭美方限期72小時內關閉　中國駐休士頓領事館急燒密件

▲《環球時報》總編輯胡錫進推特發文，稱美方要求中國「72小時內關閉駐休士頓領事館」。（圖／翻攝胡錫進推特）

▲《環球時報》總編輯胡錫進於微博痛批美國「喪心病狂」。（圖／翻攝胡錫進微博）

美中衝突加劇，《環球時報》總編輯胡錫進今（ 22 ）日下午在個人推特發文指出，美國要求中國在 72 小時內關閉駐休士頓領事館，認為此舉「很瘋狂」。中國外交部隨後證實此項消息，痛批美方蠻橫無理，警告會作出反制行動。胡錫進也在微博發文表示，休士頓總領事館是中國在美國設立的第一個總領館，美方現在不僅要求關閉，甚至只給出中方 3 天時間撤離，完全是喪心病狂的表現。看來華盛頓已經毫無底線，這屆美國政府真是什麽都能幹得出來。中國外交部發言人汪文斌今天回應，美方在 21 日突然要求中方關閉駐休斯敦領事館，強調這一切都是美國單方面對中國發起的政治挑釁，已經嚴重違反國際法和國際關係基本準則，蓄意破壞美中關係，十分蠻橫無理。他強調，中方對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則將作出正當和必要反應。據了解，駐美國德州休斯敦的中國領事館 21 日發生火警，事件中無人受傷，外媒報導稱，總領館人員將於 24 日被驅逐離開，有人因而在總領館外焚燒機密文件。警方於當地時間 21 日晚上 8 點 20 分左右接獲附近居民通報，有人在蒙特羅斯的中國總領館院子內焚燒文件。警消趕到現場後，領事館人員拒絕他們進入，但目擊者表示，站在外面就可以聞到燒紙張的味道，可是沒人可以進去。