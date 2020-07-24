蓬佩奧籲全球聯手改變中共　對抗暴政捍衛自由

（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）美國國務卿蓬佩奧今天表示，美方過去盲目與中國交流作法失敗，面對中共應採取「不信任並查證」政策，自由世界若不聯手改變中共，將等著被中共改變。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天以「中共與自由世界的未來」為題，於加州尼克森總統圖書館發表對中國政策演說。由於美中關係近期急速惡化，美方21日更罕見下令中國駐休士頓總領事館72小時內關閉，讓這場演說備受關注。蓬佩奧指出，美國前國務卿季辛吉（HenryKissinger）1971年秘密訪中明年將屆滿50年，隔年即是前美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國50週年。美方過去以為與中國交流能帶來光明的未來，中方會承諾在國際上禮讓與合作。不過，蓬佩奧表示，由於中共違背對世界的承諾，「我們今天戴著口罩坐在此，看著疫情死亡人數上升，閱讀香港、新疆遭壓迫的新聞，目賭中國不當貿易行為使美國人民丟掉飯碗的驚人數據，並看著中國軍力增長且變得更具威脅性」。蓬佩奧指出，認為繁榮將無可避免使中國自由化，並促使其對外變友善的時代已經過去。美國與中國交流並未帶來尼克森所希望帶來的改變，自由國度的政策讓中國衰退經濟復甦，卻到頭來被反咬一口。他說，自由世界歡迎中國人民，中共卻剝削利用他們自由開放的社會，派遣政治宣傳人士進到記者會、研究中心及校園；自由世界提供中國特別經濟待遇，北京卻要求西方企業對人權侵害噤聲，作為進入中國市場的門票；自由世界將台灣友人邊緣化，台灣之後發展成蓬勃民主。蓬佩奧表示，要真正改變中共的唯一方式，是要以中共領導人的行為而非言語作為行動依據。美國前總統雷根（Ronald Reagan）處理蘇聯的作法是「信任，但要查證」（trust but verify），但他認為處理中共要「不信任且要查證」（distrust and verify）。他強調：「身為世上愛好自由的國度，我們必須透過更具創意、堅定方式促使中共行為改變，因為北京行徑威脅到我們人民與繁榮。」蓬佩奧舉例，美國這週要求中國駐休士頓總領事館關閉，前陣子也修改美國南海政策。但改變中國不能只靠強硬作為，也必須與中國人民交流並賦予他們權力。他說，他採取「親身外交」（in-person diplomacy），曾與逃脫新疆集中營的維吾爾族、六四天安門事件倖存者等會談，2天前也在倫敦與香港自由鬥士羅冠聰會面。不只如此，蓬佩奧表示，自由國度也該努力捍衛自由及拿出作為，並知道該如何保護自身國安、經濟繁榮與理念，不受中共觸角影響。他也呼籲其他國家效法美國，要求中共確保互惠、資訊透明及責任追究。他強調：「如果自由世界不改變中共，中共將會改變我們。我們不能因為舒適或方便，就回到過去作法。」（編輯：徐崇哲）1090724