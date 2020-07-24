中國被美「妖魔化」？黃智賢列8點護航：中共非極權政府

▲中國要求美國關閉成都總領事館，資深媒體人黃智賢則發言護航，批評美國打壓中國。（合成圖／左圖翻攝自「美國駐華大使館和領事館」官網；右圖翻攝自黃智賢臉書）

中美兩國關係自去年貿易戰、今年疫情全球爆發逐漸緊張，美方 21 日要求 72 小時內關閉中國駐休士頓總領事館，而中國今（24）日則祭出報復，要求關閉美國駐成都總領事館。稍早資深媒體人黃智賢就發言替中國護航，列了 8 點美國持續妖魔化中國的觀點，其中就提到中共並非極權政府，還稱「台灣在持續控制言論和打壓民主人權」。

眼見中美衝突越演越烈，黃智賢就撰文表示，美國挑釁中國並將之視為「敵國」已久，更提到下一步恐怕將「關閉中國駐舊金山總領事館」的舉動，是美國制裁中國新階段的開始，並稱中國要求美國關閉成都領事館是「外交上的成熟與極度克制」的審慎回應，指責美國將貿易戰當藉口，實則插手中國商業模式、立法內容和針對香港、台海和南海等「干涉內政」的舉動。

▲黃智賢批評美國打壓中國的計畫已安排多年。（圖／翻攝自黃智賢臉書）

黃智賢解釋，美國將中國妖魔化成功的將「同為中國人」的台灣人和香港人異化，更盤點美方透過貿易、新疆西藏和香港、台灣、南海、中資企業、紅色恐懼、文化與種族和新冠肺炎等 8 大方面來強化中國的負面印象，最後藉美國國務卿蓬培歐的喊話指涉，美國其實就是因為中國不能乖乖聽話，成為美方次殖民地，未來恐將成美國主要威脅，現在才想盡辦法的打壓中國。

此外，在提及台灣問題時，黃智賢就維護「兩岸都是中國的一部份，都是中國人」的說法，指責美方持續否認這個事實，更表示「中共政權並不是極權」，強調美國不斷否認大陸的現狀和西方制度的不同，更直接假裝沒看到「台灣在持續控制言論和打壓民主人權」。（編輯：楊智傑）