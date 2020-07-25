蓬佩奧演說再提台灣！陸國台辦氣炸重申：台獨沒有出路

美國國務卿蓬佩奧當地時間 23 日於加州約巴林達市（ Yorba Linda ）的前總統尼克森（ Richard Nixon ）紀念圖書館發表演說，不只又批中共集權、呼籲全球一同聯手改變該政權，還再次肯定台灣的民主發展；對此中國國台辦發言人朱鳳蓮則怒嗆蓬佩奧，稱「台灣從來不是 1 個國家，台獨沒有出路。」
綜合外媒報導，蓬佩奧在當天的演說中提到，美國和其他自由國家拯救了中國衰敗的經濟，但北京當局卻恩將仇報，不但剽竊智慧財產和商業機密、造成數百萬個就業機會流失，還派遣宣傳人士進入記者會、研究中心或校園。而反觀被世界邊緣化的台灣友人，後來卻發展出蓬勃的民主。
蓬佩奧並強調，習近平的意識形態反映出在中國共產主義基礎上建立全球霸權的欲望，對待中共不能將其當作任何其他正常國家，面對美中之間的政治和意識形態差異，美國人民不能再忽視，而必須以更有創意、更強勢的方式促使中共改變。
台灣外交部昨( 24 日)對蓬佩奧表達感謝，但有關言論再次激起北京不滿，中國國台辦發言人朱鳳蓮 24 日晚間透過新聞稿回嗆有關言論，認為中國外交部發言人已充分闡述中國政府的立場，強調：「台灣是中國的一部分，台灣從來就不是一個國家。我們要求美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。」
朱鳳蓮並重申，「台獨」沒有出路，台灣民進黨當局無論以任何方式、借任何名義、通過任何手段謀「獨」，都不會得逞。