閉館撤離 中國駐休士頓總領事：會妥善安排領務

（中央社台北25日電）美國政府要求中國駐休士頓總領館關閉的命令，在當地時間24日下午4時生效。中國駐休士頓總領事蔡偉一度揚言不會閉館，但最後還是撤離。他發表公開信稱，中國會妥善美南地區的領事業務。美國政府21日要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓總領事館。蔡偉先前接受外媒採訪時一度拒絕閉館，但在當地時間24日下午4時（台灣時間25日清晨5時）限期屆滿前，館方降下中國國旗、卸下中國國徽，人員撤離，宣告閉館。中國駐休士頓總領館今天在官網刊登蔡偉的公開信，落款日期為7月24日。他在信中稱，中國政府與美南地區的雙邊交流不會停歇，對僑胞的服務不會停止。中國駐美國使館會就中國與美南地區友好合作和領事業務作出妥善安排。並稱自己不論身在何方，都會繼續支持中國與美南地區人民的友好交流與合作。蔡偉重申，美方於7月21日單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休士頓總領館，此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係。中方對此予以強烈譴責並堅決反對。他在信末強調，中美都是偉大的國家。中美建交41年的歷史表明，中美合則兩利，鬥則俱傷。中美關係的本質是互利共贏，雙方應致力於不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1090725