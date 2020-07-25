中駐休士頓領館職員打包清空 反共人士抗議叫囂

（中央社休士頓24日綜合外電報導）美國政府指稱中國駐休士頓總領事館是間諜中心，涉及監視美國企業和研究員，美方下令閉館後，中國職員今天在抗議群眾的嘲弄聲中離開領館。路透社報導，在領館職員將打包物品搬上貨車的同時，約100名抗議者高喊「奪回中國」，他們揮舞著旗幟並譴責中國共產黨。受到貿易議題、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和南海軍事演習影響，美中緊張關係升溫，中國駐休士頓總領事館本週成為最新的美中衝突焦點。在下午4時前關閉領館的期限過後不久，路透社記者目擊一群人使用電動工具和鐵撬強行打開領館後門，他們拒絕向記者表明身分。這群人進入領館後，美國國務院外交安全局兩名穿制服人員抵達現場，站在門外看守。他們沒有回應記者的提問。中國駐華盛頓大使館和美國國務院都沒有立即就這次行動置評。有目擊者表示，領館職員在下午4時過後不久就已經走出領館，並乘車離開。現場有一位34歲的民眾，從紐約跟抗議團體一起到領館外抗議。他說：「我們要終結中共統治，奪回中國並打造成像美國一樣的國家。」當中的抗議者也包括在中國被禁的宗教團體法輪功成員。一名來自休士頓的醫學研究科學家表示，中共會滲入各組織，不能相信中共。她說：「我在中國長大，看過中共是怎樣撒謊的。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1090725