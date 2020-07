中駐休士頓領事館遭破門而入　華春瑩怒批美「入室竊盜」

▲美國駐成都領事館徹夜打包。(圖/美聯社/達志影像)

▲中國外交部發言人華春瑩在推特痛批美國。(圖/翻攝華春瑩推特)

美中衝突急速升溫,美國日前下令中國 72 小時內關閉駐休士頓總領事館,作為報復,中國也要求美國駐成都總領事館 72 小時內關閉,周日晚上,美國駐成都總領館拆除門口徽標,今( 27 )清晨 6 點,館內美國國旗已降下。然而,24 日美國政府派人前往中國駐休士頓領事館破門而入,撤下中國國徽、五星旗、門牌等舉動,引發中國輿論譁然,外交部發言人華春瑩 26 日在推特發文砲轟,美國的行為與「竊盜」沒有兩樣。美國在 21 日突然要求中國駐休士頓總領事館必須在 72 小時內關閉,雖然中國揚言不配合,但仍在期限前清空。美國時間 24 日下午 4 點 40 分左右,美方執法人員在最後一批中國外交人員離開後,由領事館後方的小門,使用電動工具破門而入並正式接管。中國外交部發言人華春瑩 26 日在推特上發文,強調中國駐休士頓領事館區是「中國政府資產」,美國強行闖入違反《維也納領事關係公約》( Vienna Convention on Consular Relations )、《美國憲法》( Constitution of the United States )與美國《外國使館法》( The Foreign Missions Act ),痛批「這根本就是非法闖入的盜竊行為( burglary )。」