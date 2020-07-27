中駐休士頓領事館遭破門而入　華春瑩怒批美「入室竊盜」

▲美國駐成都領事館徹夜打包。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國外交部發言人華春瑩在推特痛批美國。（圖／翻攝華春瑩推特）

美中衝突急速升溫，美國日前下令中國 72 小時內關閉駐休士頓總領事館，作為報復，中國也要求美國駐成都總領事館 72 小時內關閉，周日晚上，美國駐成都總領館拆除門口徽標，今（ 27 ）清晨 6 點，館內美國國旗已降下。然而，24 日美國政府派人前往中國駐休士頓領事館破門而入，撤下中國國徽、五星旗、門牌等舉動，引發中國輿論譁然，外交部發言人華春瑩 26 日在推特發文砲轟，美國的行為與「竊盜」沒有兩樣。美國在 21 日突然要求中國駐休士頓總領事館必須在 72 小時內關閉，雖然中國揚言不配合，但仍在期限前清空。美國時間 24 日下午 4 點 40 分左右，美方執法人員在最後一批中國外交人員離開後，由領事館後方的小門，使用電動工具破門而入並正式接管。中國外交部發言人華春瑩 26 日在推特上發文，強調中國駐休士頓領事館區是「中國政府資產」，美國強行闖入違反《維也納領事關係公約》（ Vienna Convention on Consular Relations ）、《美國憲法》（ Constitution of the United States ）與美國《外國使館法》（ The Foreign Missions Act ），痛批「這根本就是非法闖入的盜竊行為（ burglary ）。」