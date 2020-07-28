微博文慘遭陸網友「出征」惹議　美領事台灣妻臉書報平安

美國駐成都總領事林杰偉（ Jim Mullinax ）的妻子、台灣美食作家莊祖宜，日前在微博發文抒發情緒，卻因美中之間的緊張關係而慘遭許多中國大陸的網友圍剿，痛斥他們夫妻倆是美國派去的「間諜」，由於攻擊留言數眾多，也讓支持她的人相當擔心。莊祖宜本人 27 日深夜於臉書上發文報平安，並形容成都領事館關閉「好多人都哭了」。
莊祖宜在貼文中表達對領事館 100 多名本地員工的擔憂「從各部門專員到司機、警衛、打掃阿姨...許多人在那兒工作了近 30 年，對領館周遭物換星移的發展和各任領事的行事風格如數家珍，卻在一夜間失業了，接下來何去何從」，接著又對週三才從華盛頓起飛前往上海的 23 位成都領館家屬表示不捨：「他們經歷了 41 小時的旅程（包括在關島轉醫療軍機），起飛前和降落後共二度核酸檢測，一心只想儘快回到 2 月初匆匆離開的那個家，沒想到週五一抵達就得知領館即將關閉，驚愕失措可想而知。」
莊祖宜認為，自己和丈夫只是數百個受影響家庭的其中 1 個，但近日社交媒體上謠言滿天飛，自己過去的各種分享都被翻來倒去的解讀，但沒有必要刪改或關閉平台，也很慶幸先生和美國政府從來不干涉她個人的言論發表：「因為我不是公務員，不代表美國政府也不參與官方事物（除了吃飯宴客），理當有自由抒發個人想法，若有任何不當也由我個人全權負責。畢竟我只嫁給了我先生，沒有嫁給美國國務院。」
話鋒一轉，莊祖宜回憶起在成都的生活，結婚 14 年來跟隨丈夫四海為家，必須在每到新地方時就用最短的時間融入，靠著日常生活的點滴，慢慢建立家的歸屬感，而成都確實也讓她感到心靈的歸屬：「這裡的人民開明樂天、嗜吃酖美、勤奮好學，正是我嚮往的模樣...在成都我交到了知心朋友，吃遍了大街小巷，讀書做菜歌唱談笑，回想起來真是麻辣鮮香的神仙日子，恐怕再難複製，也因此百般不捨。」
雖然 35 年的交流從此步入歷史，領事館裡許多人都流下難過與不捨的眼淚，但莊祖宜也相當期待一家人團聚的日子，亦感謝每位替她加油打氣的朋友和讀者，幫助她度過這段艱難的日子，也讓她更加深信多數人是溫和理性善良的，總有一天會雨過天晴。
至於她的丈夫林杰偉，則在近日錄製中文影片，回想 30 年前到四川師範大學學習，至擔任總領事的種種回憶，深感光榮，也提到妻子在當地結交許多好朋友，希望「跟成都的緣分還會繼續，我盼望著美國與西南地區之間的連結越來越緊密，兩國之路越走越遠」。