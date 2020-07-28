微博文慘遭陸網友「出征」惹議　美領事台灣妻臉書報平安

▲莊祖宜在臉書上發文謝謝大家的關心。（圖／翻攝自莊祖宜臉書）

回想 30 年前到四川師範大學學習，至擔任總領事的種種回憶，深感光榮，也提到妻子在當地結交許多好朋友，希望「跟成都的緣分還會繼續，我盼望著美國與西南地區之間的連結越來越緊密，兩國之路越走越遠」。