香港連續7天單日新增例破百　港媒傳9月立法會選舉恐延後

香港近日爆發第三波疫情，今（ 28 ）日通報新增 106 例，連續 7 日單日新增病例破百，新增中有 98 例為本土感染、8 例為境外移入，另有 85 起初篩呈陽性患者，香港累計共 2885 例，其中 22 例死亡。
香港醫管局總行政經理何婉霞表示，目前香港共有 1100 人住院隔離治療，其中 40 人狀況危殆、29 人重症，剩餘 1031 狀況穩定，新增 43 人痊癒出院，累計 1527 例患者康復出院。目前香港 1225 張負壓病床、656 間負壓病房使用率分別為 79%、82%。
由於香港已連續 7 日確診案例破百，加上眾多案例感染源不明，9 月 6 日即將舉行的立法會選舉可能有變數。據《香港 01》報導，港府今日召開行政會特別會議，討論延後立法會選舉。有消息指，港府決定延後選舉，預期會提名期（至 7 月 31 日）、候選人編號抽籤（ 8 月 4 日）之前公布。
昨（ 27 ）日，香港政務司司長張建宗表示，疫情是不能忽視的重要因素，政府會密切留意情況，作全盤考慮，適時交代是否延後選舉。今日，面對記者追問有關立法會選舉，香港衛生署防護中心傳染病處主任張竹君於記者會以疫情回應，強調要注意未來 7 至 14 日的發展，若防疫措施無效，確診人數會以倍數上升。
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