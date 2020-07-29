南海情勢升溫！越南向日本貸款102億　建造6艘巡邏艦

中美衝突加劇，南海情勢緊張，據越南國營媒體報道，越南 28 日和日本國際協力機構（ JICA ）簽署協議，將貸款3.482 億美元（約新台幣 102 億元）建造 6 艘巡邏艦。越南《人民報》報道指出，6艘巡邏艦預定在 2025 年 10 月交付越南海洋警察司令部，貸款為期 40 年，有 10 年寬限期，巡邏艦由日本承包商建造。報道並未提供巡邏艦的細節。《人民報》內容僅稱，這些巡邏艦是「旨在加強執法及海上救援行動，確保安全保障、海上安全以及越南的航行自由。」美國於 7 月中首次否認中國在南海「九段線」主張，國務卿蓬佩奧指中國在南海的領土聲索「完全不合法」，強調九段線主張沒有法律依據，「世界不會允許北京把南海當作其海上帝國」。中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會堅稱，中國的南海政策沒有變化，維持連續性、穩定性，中方履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，從未擴大主權聲索，堅持尊重史實的基礎上按談判協商解決領土和海洋權益爭端。標：南海情勢升溫！越南向日本貸款102億 建造6艘巡邏艦中美 衝突加劇，南海情勢緊張，據越南國營媒體報道，越南 28 日和日本國際協力機構（ JICA ）簽署協議，將貸款3.482 億美元（約新台幣 102 億元）建造 6 艘巡邏艦。越南《人民報》報道指出，6艘巡邏艦預定在 2025 年 10 月交付越南海洋警察司令部，貸款為期 40 年，有 10 年寬限期，巡邏艦由日本承包商建造。報道並未提供巡邏艦的細節。《人民報》內容僅稱，這些巡邏艦是「旨在加強執法及海上救援行動，確保安全保障、海上安全以及越南的航行自由。」美國於 7 月中首次否認中國在南海「九段線」主張，國務卿蓬佩奧指中國在南海的領土聲索「完全不合法」，強調九段線主張沒有法律依據，「世界不會允許北京把南海當作其海上帝國」。中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會堅稱，中國的南海政策沒有變化，維持連續性、穩定性，中方履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，從未擴大主權聲索，堅持尊重史實的基礎上按談判協商解決領土和海洋權益爭端。