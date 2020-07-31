川普改口不想延後總統大選　仍憂郵寄投票

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統川普今天先透過推特表示建議延後2020年總統大選，數小時後改口說不想延期，但仍擔心數百萬張郵寄選票會引發問題。川普在白宮對記者說：「我想要選舉和結果，遠遠超過你們。我不想延期。我想進行選舉。但我也不想必須等3個月，然後發現選票全都不見了，這種選舉沒有任何意義。」川普引用近來媒體報導指稱，郵寄選票延遲送達恐造成問題，並表示可能需要數週、數月甚至數年的時間才能解決。「我想要更改日期嗎？不，但我不想看到不正當選舉。」（譯者：徐崇哲）1090731