傳東京31日新增確診恐破400人　再創單日新高

日本的新冠肺炎疫情仍未有緩解跡象，有日媒報導稱， 31 日東京的新增病例會超過 400 例，也是東京單日確診首次突破 400 人。
根據日媒《 NHK 》報導，消息人士指出，東京都 31 日的新增確診人數超過 400 人，再次打破 30 日創下的單日 367 人的最高紀錄。東京都政府已決定，從 8 月 3 日至 31 日期間，提供酒水的餐飲店及卡拉 OK 商家，都必須縮短營業時間至晚間 10 點，也呼籲民眾不要為了飲酒、聚餐等目的外出，避免大規模的長時間酒會、宴會釀成群聚感染，即便在場人數不多，也要避免近距離交談。
東京都知事小池百合子 30 日召開臨時記者會時，曾經表示，「現在是憂慮疫情爆發的極為危機的狀態。」
不過報導指出，即使東京疫情嚴峻，日本官房長官菅義偉今（ 31 日）卻重申，現階段沒有考慮再次宣布緊急狀態，也避談日本是否進入第 2 波感染期，只稱政府將採取一切可能的措施，應對病毒擴散。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。