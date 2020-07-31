北斗三號全球衛星導航系統開通！習近平親自主持儀式

由中華人民共和國自主建設、獨立運行的「北斗衛星導航系統」，發展至今已有三代，其中「北斗三號系統」的最後 1 顆全球組網衛星，在 2020 年 6 月 23 日順利進入預定軌道，其建成暨開通儀式本月 31 日在北京人民大會堂舉行，中國國家主席習近平親率多位領導人出席，宣告系統正式開通，為中國的新時代科技實力等體現再畫下新里程碑。
綜合陸媒報導，北斗衛星導航系統是中國自主研發的全球衛星導航系統，於 1994 年啟動建設後， 20 多年的時間，中國在西昌衛星發射中心，已運用長征三號系列運載火箭，將 4 個試驗衛星和 55 個組網衛星送上太空。隨着最後 1 個組網衛星在上月 23 日發射成功，北斗三號全球衛星導航系統也提前完成了部署。
在衛星正式入網後，可在全球範圍內，全天候為用戶提供高精確度的定位、導航、授時服務，目前已經有 137 個國家跟中國簽訂了合作協議。
《香港 01 》曾專文分析指出，在經過上世紀五十年代美蘇兩強權的爭霸戰後，全球衛星導航系統應運而生，到近代已是國家安全、經濟和社會發展不可或缺的重大空間信息基礎設施，美國因為能在全球向用戶提供全天候導航、授時服務的 GPS 技術優勢，每年可獲得千億、萬億計的收入。而目前在「全球衛星導航系統」（ GNSS ）中，雖然中國自主研發的北斗全球衛星導航系統（ BDS ），與美國全球定位系統（GPS）、歐洲伽利略（GALILEO）、俄羅斯格洛納斯（GLONASS）比起來慢了些，但仍成功一起構建了全球四大衛星導航系統，由於發展勢頭迅速、不排除有後來居上的可能。
報導並寫道，北斗系統首創 3 種軌道構成混合星座，與全球其他衛星導航系統相比，高軌衛星更多，抗遮擋能力強，尤其低緯度地區性能優勢更為明顯，系統融合了導航與通信能力，僅用 20 多年就走完其他全球衛星導航系統 40 多年的發展之路，成為科技領域「中國速度」的象徵。
分析認為，長期以來，美國的 GPS 壟斷了中國民用的、與日常生活息息相關的定位服務，在這種情況下下，美國一旦對中國關閉 GPS 服務，將可能會造成混亂，也會對軍事領域產生不小的影響；特別在這個美中關係持續緊張、惡化的時刻，自建全球定位系統也反映了中國的太空科技實力，讓北京增添不少「底氣」。