菲律賓版「MeToo運動」推特延燒　警察局發文惹眾怒　

▲菲律賓奎松省（ Quezon ）警局在臉書po文要求女性「穿著不要太性感，以免引起犯罪」的貼文，被指控帶有對女性的歧視，瞬間點燃菲國女性怒火，甚至掀起菲律賓版的「MeToo運動」。（圖／翻攝自IG）

上個月，菲律賓奎松省（ Quezon ）警局在臉書po文要求女性「穿著不要太性感，以免引起犯罪」，被認為帶有對女性的歧視，瞬間點燃菲國女性怒火，甚至掀起菲律賓版的「MeToo運動」。網友們在推特上以「#HijaAko（我是個年輕女孩）」主題標籤發文抨擊菲律賓「譴責受害者」的文化，許多大咖明星也紛紛加入聲援。





菲律賓奎松省（ Quezon ）警局在六月菲國國慶前夕於臉書發出貼文稱：「女孩們，穿著別太性感，否則被騷擾了又要來警察局報案。想想吧！」儘管貼文後來迅速被刪除，但已經引起廣大菲國女性不滿。菲律賓女星雪倫卡妮塔（Sharon Cuneta）的女兒彭吉里南（Frankie Pangilinan）在推特率先開炮：「別再指使女生怎麼打扮，你們應該教導人不要強暴」，隨後創立「#HijaAko（我是個年輕女孩）」的主題標籤，呼籲女性站出來譴責「強暴文化（rape culture）」，並鼓勵受害女性勇敢分享自身經歷。





前電視節目主持人阿拉諾（Kat Alano）也站出來分享自己差點被強暴的經驗，稱一位明星曾試圖下藥性侵她但並未得逞，事後還不斷威脅要「毀了她的事業」，甚至大放厥詞地說要「再次侵犯她」。阿拉諾說，自己當時身穿T恤和牛仔褲，指出穿著是否性感與性侵者的犯罪意念根本沒有直接關係，警方言論卻將責任歸咎到女性身上。



▲前電視節目主持人阿拉諾（Kat Alano）也站出來分享自己差點被強暴的經驗。（圖／翻攝自IG） 根據2017年菲國的全國人口與健康調查（National Demographic and Health Survey）報告指出，在菲律賓，每10位女性就有1位認為，如果自己「烤焦食物」、「拒絕與丈夫行房」，則丈夫動手毆打自己是合理的。





菲律賓全國教會理事會（National Council of Churches of the Philippines）的女權運動人士比勒（Arceli Bile）指出，菲律賓的社會文化並不鼓勵受害女性發聲。她說：「當女人站出來替自己發聲時，他們總是免不了懷疑自己，因為這與社會期待、以及他們接受的教育觀念並不同。很多時候，他們甚至會責怪自己」。不過，隨著「#HijaAko運動」在推特延燒，足見菲律賓女性意識逐漸覺醒，是走向性別平權運動的一大進展。



