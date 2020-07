菲律賓版「MeToo運動」推特延燒　警察局發文惹眾怒　

上個月,菲律賓奎松省( Quezon )警局在臉書po文要求女性「穿著不要太性感,以免引起犯罪」,被認為帶有對女性的歧視,瞬間點燃菲國女性怒火,甚至掀起菲律賓版的「MeToo運動」。網友們在推特上以「#HijaAko(我是個年輕女孩)」主題標籤發文抨擊菲律賓「譴責受害者」的文化,許多大咖明星也紛紛加入聲援。





菲律賓奎松省( Quezon )警局在六月菲國國慶前夕於臉書發出貼文稱:「女孩們,穿著別太性感,否則被騷擾了又要來警察局報案。想想吧!」儘管貼文後來迅速被刪除,但已經引起廣大菲國女性不滿。菲律賓女星雪倫卡妮塔(Sharon Cuneta)的女兒彭吉里南(Frankie Pangilinan)在推特率先開炮:「別再指使女生怎麼打扮,你們應該教導人不要強暴」,隨後創立「#HijaAko(我是個年輕女孩)」的主題標籤,呼籲女性站出來譴責「強暴文化(rape culture)」,並鼓勵受害女性勇敢分享自身經歷。





前電視節目主持人阿拉諾(Kat Alano)也站出來分享自己差點被強暴的經驗,稱一位明星曾試圖下藥性侵她但並未得逞,事後還不斷威脅要「毀了她的事業」,甚至大放厥詞地說要「再次侵犯她」。阿拉諾說,自己當時身穿T恤和牛仔褲,指出穿著是否性感與性侵者的犯罪意念根本沒有直接關係,警方言論卻將責任歸咎到女性身上。



▲前電視節目主持人阿拉諾(Kat Alano)也站出來分享自己差點被強暴的經驗。(圖/翻攝自IG) 根據2017年菲國的全國人口與健康調查(National Demographic and Health Survey)報告指出,在菲律賓,每10位女性就有1位認為,如果自己「烤焦食物」、「拒絕與丈夫行房」,則丈夫動手毆打自己是合理的。





菲律賓全國教會理事會(National Council of Churches of the Philippines)的女權運動人士比勒(Arceli Bile)指出,菲律賓的社會文化並不鼓勵受害女性發聲。她說:「當女人站出來替自己發聲時,他們總是免不了懷疑自己,因為這與社會期待、以及他們接受的教育觀念並不同。很多時候,他們甚至會責怪自己」。不過,隨著「#HijaAko運動」在推特延燒,足見菲律賓女性意識逐漸覺醒,是走向性別平權運動的一大進展。